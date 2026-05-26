Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στη Χιλή

Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών καταγράφτηκε στη Χιλή, περίπου τριάντα χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα (βόρεια), ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 101,3 χιλιομέτρων, στην έρημο Ατακάμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Έτερη πηγή, το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ), έκανε επίσης λόγο για σεισμό 6,9 βαθμών -αρχικά είχε εκτιμήσει πως ήταν μεγέθους 6,5 βαθμών- σε εστιακό βάθος κάπου 89 χιλιομέτρων. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές στις αρχές στο Σαντιάγο ως αυτό το στάδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ