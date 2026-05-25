Σε υψηλό 2,5 μηνών οι ευρωαγορές με ώθηση από προσδοκίες για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Άλμα σχεδόν 12% για Delivery Hero.

Στο υψηλότερο επίπεδο από τις 2 Μαρτίου (2,5 μηνών) έκλεισαν τη Δευτέρα οι ευρωαγορές καταγράφοντας την 5η συνεχόμενη ημέρα κερδών καθώς οι επενδυτές προσβλέπουν σύντομα σε μία συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για τερματισμό του πολέμου.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 1,04% στις 631,64 μονάδες και ο Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 1,87% στις 6.132 μονάδες.

Ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ισχυροποιήθηκε 2,03% στις 25.393 μονάδες, ενώ FTSE 100 στο Λονδίνο παρέμεινε κλειστός λόγω αργίας. Ο γαλλικός CAC 40 σκαρφάλωσε 1,76% και τις 8.258 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε κέρδη 1,43% στις 50.220 μονάδες ενώ ο IBEX 35 έκλεισε με +2,24% στις 18.387 μονάδες.

Στο ταμπλό άλμα 11,94% έκανε η μετοχή της Delivery Hero αφότου επιβεβαίωσε την πρόταση εξαγοράς της Uber. Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε ότι έλαβε προσφορά εξαγοράς 33 ευρώ ανά μετοχή από την Uber, η οποία θα αποτιμούσε την κεφαλαιοποίησή της σε πάνω από 10 δισ. ευρώ.

Η γερμανική εταιρεία πρόσθεσε ότι «παραμένει πλήρως επικεντρωμένη στην εκτέλεση της διαδικασίας στρατηγικής αναθεώρησης και όποτε απαιτηθεί ή κριθεί σκόπιμο, θα παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες».

«Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική JCPOA» υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά των Δημοκρατικών αλλά και των Ρεπουμπλικανών επικριτών του στις αντιδράσεις για ένα πιθανό deal που διαπραγματεύεται με την Τεχεράνη.

Από τη μεριά της η Τεχεράνη διευκρίνισε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν άφησε περιθώρια για την προοπτική επικείμενης συμφωνίας, έπειτα από το αντιφατικά μηνύματα των τελευταίων 48 ωρών. Το Ιράν ανέφερε πρόοδο ως προς σειρά θεμάτων στις συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας επί μνημονίου κατανόησης, αλλά δεν βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.