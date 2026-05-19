Συνεργασία ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με crypto4me - Ο πρώτος αδειοδοτημένος πάροχος κρυπτονομισμάτων στην ΕΕ

Τη συνεργασία της με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή υπηρεσία κρυπτονομισμάτων crypto4me, που λειτουργεί από τη Madison Six j. s. a.. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η crypto4me γίνεται ο πρώτος συνεργάτης της ομάδας που δραστηριοποιείται ως πλήρως αδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων βάσει του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, προσφέροντας έναν απλό και ασφαλή τρόπο αγοράς και πώλησης κορυφαίων κρυπτονομισμάτων σε ένα πλήρως ρυθμιζόμενο περιβάλλον. Παράλληλα, η συνεργασία ενισχύει τη διάδοση σύγχρονων και συμμορφωμένων crypto λύσεων στην αθλητική κοινότητα.

Η συνεργασία συνδυάζει τη δέσμευση της crypto4me στη χρηστικότητα, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο με την παράδοση αριστείας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς και τη βαθιά και διαχρονική σχέση της με το φίλαθλο κοινό της. Στόχος της συνεργασίας είναι η δημιουργία νέων, ασφαλών και πλήρως συμμορφωμένων τρόπων αλληλεπίδρασης των φιλάθλων με τα ψηφιακά assets, ενισχύοντας παράλληλα τη δέσμευση και των δύο πλευρών στην καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους συλλόγους της Ευρώπης με πλούσια ιστορία και ισχυρή παρουσία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η ανάδειξη της crypto4me σε βασικό συνεργάτη της ομάδας, αλλά και σε πρώτο πλήρως αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων στην ΕΕ που συνεργάζεται μαζί της, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία μας. Παρότι δραστηριοποιούμαστε σε διαφορετικούς κλάδους, μοιραζόμαστε κοινές αξίες, όπως η απόδοση, η ακρίβεια και η εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Miloš Mázor, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και CEO της Madison Six.

Και πρόσθεσε: «Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η ρυθμιζόμενη ψηφιακή χρηματοοικονομική δραστηριότητα και ο επαγγελματικός αθλητισμός μπορούν να συνυπάρξουν, δημιουργώντας από κοινού ουσιαστική αξία. Η εμβέλεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας, καθιστώντας τη συνεργασία αυτή ιδιαίτερα σημαντική για πολλές ευρωπαϊκές αγορές, στις οποίες η crypto4me διευρύνει σταθερά την παρουσία της».

Η υπηρεσία crypto4me λειτουργεί από τη Madison Six j. s. a., έναν αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό MiCA.