Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες σε ένοπλη επίθεση στη νότια Ισπανία

Οι δύο νεκροί είχαν συγγενική σχέση με τον άνδρα που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, τη νύκτα στην πόλη ελ Εχίδο στη νότια Ισπανία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο δράστης έχει συλληφθεί.

Οι δύο νεκροί είχαν συγγενική σχέση με τον άνδρα που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Εξάλλου η εφημερίδα El Pais ανέφερε ότι δύο από τους τραυματίες είναι ανήλικοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ