Επίσκεψη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο Βερολίνο

Επαφές με υπουργούς, βουλευτές και ηγετικά στελέχη γερμανικών εταιρειών και ινστιτούτων.

Στο Βερολίνο βρίσκεται από σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στον Ελληνογερμανικό διάλογο, που διοργανώνει το Ίδρυμα Hanns Seidel.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γερμανική πρωτεύουσα, ο κ. Χατζηδάκης θα έχει σειρά συναντήσεων, μεταξύ άλλων με:

• Την υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας, Katherina Reiche.
• Την υπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας, Dorothee Bär.
• Τον υπουργό Γεωργίας και Τροφίμων, Alois Rainer.
• Τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Γερμανικού Κοινοβουλίου και πρώην υποψήφιο Ομοσπονδιακό Καγκελάριο, Armin Laschet.
• Τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γερμανίας – Ελλάδας, Thomas Rachel.

Ο Κωστής Χατζηδάκης θα έχει επίσης συναντήσεις με ομάδα βουλευτών του CDU και CSU (της Χριστιανοδημοκρατικής και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης), αλλά και με ηγετικά στελέχη γερμανικών εταιρειών και ινστιτούτων.

