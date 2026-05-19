Η Ελληνικός Χρυσός συμβάλει στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026. Θεματική της επίσκεψης ήταν η απόκτηση και διατήρηση της «Κοινωνικής Άδειας Λειτουργίας».

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα PRO-SLO PhD School 2026, μια ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή πρωτοβουλία 9 πανεπιστημίων και φορέων έρευνας και τεχνολογίας, και της Ελληνικός Χρυσός ως μοναδικού βιομηχανικού εταίρου, με επίκεντρο την απόκτηση γνώσης για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας» (Social License to Operate - SLO). Συντονιστής του προγράμματος, που χρηματοδοτείται από το EIT RawMaterials, είναι το πανεπιστήμιο Montanuniversität Leoben της Αυστρίας και υπεύθυνος διοργανωτής το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.).

Η Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας (Social License to Operate - SLO), αποτελεί μια έννοια η οποία αποτυπώνει τη σχέση εμπιστοσύνης, αποδοχής και συνεχούς διαλόγου μεταξύ ενός έργου και της κοινωνίας που το φιλοξενεί. Δεν περιορίζεται στη θεσμική ή νομική αδειοδότηση, αλλά βασίζεται στη διαφάνεια, τη συνέπεια, τη λογοδοσία και την ουσιαστική κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών των τοπικών αναγκών. Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την ομαλή υλοποίηση, τη μακροπρόθεσμη αποδοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη ενός έργου. Η Ελληνικός Χρυσός, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής καλών πρακτικών απόκτησης και διατήρησης της Κοινωνικής Άδειας Λειτουργίας στην πράξη, μέσα από στρατηγικές που ενισχύουν τον διαρκή διάλογο και τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία, λειτουργώντας στην πράξη ως ένας “υπεύθυνος εταιρικός πολίτης”.

Στο PRO-SLO PhD School 2026, συμμετείχαν 32 υποψήφιοι διδάκτορες από 19 χώρες, οι οποίοι, μέσα από έναν συνδυασμό θεωρητικής διδασκαλίας και επιτόπιας εμπειρίας, προσέγγισαν στην πράξη τις κοινωνικές διαστάσεις μιας σύγχρονης μεταλλευτικής επένδυσης. Οι συμμετέχοντες σπουδαστές περιηγήθηκαν στο παραγωγικό μεταλλείο της Ολυμπιάδας και στο έργο των Σκουριών, ενώ συμμετείχαν ενεργά σε workshops και focus groups με περισσότερους από 20 τοπικούς κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων ήταν εκπρόσωποι του Δήμου, των τοπικών κοινοτήτων, θεσμών και φορέων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ήρθαν σε άμεση επαφή με την εμπειρία πεδίου και απέκτησαν ουσιαστική κατανόηση όλων των παραμέτρων που συνδέονται με την έννοια της Κοινωνικής Άδειας Λειτουργίας.

Από τις εργασίες και τα συμπεράσματα των συμμετεχόντων, αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν για τους κοινωνικούς εταίρους της Ελληνικός Χρυσός, οι συνεκτικές πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η συστηματική καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός πρωτοβουλιών, που παράγουν ουσιαστική κοινωνική αξία. Η δυναμική που αναπτύχθηκε μέσα από το PRO-SLO PhD School 2026, δημιουργεί μια ισχυρή παρακαταθήκη γύρω από τη θεματική της Κοινωνικής Άδειας Λειτουργίας, με επόμενο βήμα τα RM SLO PLUS Hub Webinars, τα διήμερα διαδικτυακά σεμινάρια, μέσα από τα οποία θα παρουσιαστεί εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό υλικό γύρω από την Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας.

Το υλικό αυτό θα αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, από το EIT RawMaterials Academy, ενισχύοντας τη διάχυση γνώσης και καλών πρακτικών γύρω από τη σχέση βιομηχανίας και κοινωνίας.

Το πλέγμα πρωτοβουλιών της Ελληνικός Χρυσός για διασύνδεση μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και μεταλλευτικής βιομηχανίας, ολοκληρώνεται με το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Έρευνα και Βιώσιμη Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ανακοινώθηκε προσφάτως και δημιουργήθηκε με πλήρη χρηματοδότηση από την Ελληνικός Χρυσός, για την ανάπτυξη σύγχρονης τεχνογνωσίας, νέων δεξιοτήτων και καινοτόμων προσεγγίσεων απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος.