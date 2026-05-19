ΔΕΗ: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

Σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης έδωσε η αγορά στην ΑΜΚ, ύψους 4 δισ. ευρώ της ΔΕΗ, καθώς η ζήτηση φέρεται να έχει υπερβεί τα 12 δισ. ευρώ, ενώ απομένουν ακόμη δύο ημέρες για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν. Είναι ταυτόχρονα ψήφος εμπιστοσύνης στο νέο στρατηγικό πλάνο της επιχείρησης που προβλέπει επενδύσεις 24 δισ. ευρώ προς επιτάχυνση της ανάπτυξης. Με το νέο στρατηγικό πλάνο, η ΔΕΗ αλλάζει ταχύτητα και επίπεδο, μπαίνοντας στο club των μεγάλων Ενεργειακών εταιρειών της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΔΕΗ, τα επόμενα βήματα στη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είναι:

20.05.2026: Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς

21.05.2026: Καθορισμός της Τιμής Διάθεσης

25.05.2026: Αποδέσμευση των κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών μετοχών από τους Ειδικούς Επενδυτές

25.05.2026: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας

25.05.2026: Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς στο ΗΔΤ της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εταιρείας

25.05.2026: Έγκριση από τη Euronext Athens για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών

25.05.2026: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στον ιστότοπο της Εταιρείας

26.05.2026: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.