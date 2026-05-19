Κόμβοι καινοτομίας για την Ενίσχυση της Υγείας του Εδάφους

Το GOV4ALL προωθεί τα Agro Innovation Hubs στη Γενική Συνάντηση του στο Άστρος.

Η κοινοπραξία του GOV4ALL συγκεντρώνεται στο Άστρος Κυνουρίας από τις 19 έως τις 21 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της προτελευταίας Γενικής Συνάντησης του έργου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη αγροτικών κόμβων καινοτομίας με στόχο την αποκατάσταση της υγείας του εδάφους στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Η συνάντηση φιλοξενείται από το Thyrea Living Lab, έναν από τους πέντε κόμβους καινοτομίας του GOV4ALL για την υγεία του εδάφους, το οποίο συντονίζεται από τη Meraki People. Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, εταίροι του έργου, ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής, αγρότες και εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Μινόρκα και τη Λέσβο έρχονται σε επαφή και επικεντρώνονται στην ενίσχυση μοντέλων διακυβέρνησης και επιχειρηματικής λειτουργίας, οι κόμβοι καινοτομίας να εξελιχθούν σε πλήρως λειτουργικούς και αναπαραγώγιμους κόμβους αγροτικής αναγέννησης.

«Αποτελεί μια ουσιαστική και ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία σύνδεσης της ευρωπαϊκής έρευνας με τους τοπικούς αγρότες και τις κοινότητες. Το Thyrea Living Lab αποδεικνύει πώς η συνεργασία σε τοπικό επίπεδο μπορεί να μετατρέψει την επιστήμη του εδάφους σε πραγματικές λύσεις για τους παραγωγούς και το περιβάλλον.»

– Χριστιάνα Γαρδικιώτη, Πρέσβειρα του Thyrea Living Lab

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι παρουσιάζουν την πρόοδο και τη στρατηγική κατεύθυνση του έργου σε βασικούς τομείς, όπως η έρευνα για το έδαφος, η δεοντολογία, η επικοινωνία και η χάραξη πολιτικής. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο πώς οι κόμβοι καινοτομίας αξιοποιούν το έργο που έχει ήδη υλοποιηθεί, προκειμένου να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες δομές που θα μπορούν να στηρίξουν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και ανθεκτικές αγροτικές κοινότητες και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Κεντρικό σημείο της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί η επιτόπια επίσκεψη στις 20 Μαΐου στα Κάτω Δολιανά, όπου τα μέλη της κοινοπραξίας επισκέπτονται πιλοτικές εκτάσεις εδαφικών δοκιμών και συναντούν τοπικούς αγρότες που συμμετέχουν ενεργά στο έργο. Οι επισκέψεις προσφέρουν άμεση εικόνα της ερευνητικής δραστηριότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο τα επιστημονικά ευρήματα μετατρέπονται σε πρακτικές αναγεννητικής γεωργίας σε τοπικό επίπεδο.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία αγροτικών κόμβων καινοτομίας που θα συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Συνδυάζοντας την τοπική γνώση με την επιστημονική εξειδίκευση, το GOV4ALL συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού και αναγεννητικού μέλλοντος για τη μεσογειακή γεωργία.»

– Tristano Bachetti De Gregoris, Συντονιστής του GOV4ALL στη SAE Innova

Οι αγροτικοί κόμβοι καινοτομίας που αναπτύσσονται μέσω του GOV4ALL αποτελούν ένα από τα βασικά αποτελέσματα του έργου. Σχεδιασμένοι ως μακροχρόνιοι πυλώνες βιώσιμης διαχείρισης γης, οι κόμβοι αυτοί θα συνεχίσουν να παρέχουν γνώση, υπηρεσίες και επιχειρηματικές στρατηγικές προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες, υποστηρίζοντας τους αγρότες και παράλληλα προστατεύοντας και αναγεννώντας τους εδαφικούς πόρους.

Η συνάντηση στο Άστρος εντάσσεται επίσης στη συνολική φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Αποστολής για το Έδαφος (Soil Mission), για τη δημιουργία 100 κόμβων καινοτομίας (living labs) για την υγεία του εδάφους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

