Κάτω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο μετά την αναστολή επίθεσης στο Ιράν από Τραμπ

Πτωτικά κινείται την Τρίτη το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ανέβαλε προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν για σήμερα Τρίτη, ώστε να δώσει χώρο στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 109,96 δολάρια με πτώση 1,91 δολάρια ή 1,87% ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί 0,63% ή 0,68 δολάρια στα 107,98 δολάρια.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, και οι δύο δείκτες αναφοράς έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 5 Μαΐου και τις 30 Απριλίου, αντίστοιχα.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» οι ΗΠΑ να καταλήξουν σε μία συμφωνία που θα αποτρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, λίγες ώρες αφότου ανακοίνωσε την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων «δεδομένου ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις».

«Αν και το μήνυμα του Τραμπ έχει μειώσει κάπως την άμεση πίεση, οι θεμελιώδεις κίνδυνοι παραμένουν… Η αγορά παρακολουθεί τώρα εάν τα σχόλια του Τραμπ αντιπροσωπεύουν μια γνήσια στροφή προς την αποκλιμάκωση ή απλώς μια τακτική», σχολίασε ο Τιμ Γουότερερ της KCM Trade.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ο τρόπος με τον οποίο το Ιράν αντιδρά στις τελευταίες εξελίξεις και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα στη θάλασσα με τις κινήσεις των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ είναι βασικοί καθοριστικοί παράγοντες για την κατεύθυνση των τιμών του πετρελαίου από εδώ και πέρα».

«Κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι η αγορά πετρελαίου θα μουδιάσει μπροστά σε αυτούς τους τίτλους ειδήσεων», ανέφεραν από την πλευρά τους οι αναλυτές της ING. «Ωστόσο, η κλίμακα των διαταραχών στην προσφορά είναι σημαντική και αυξάνεται όλο και περισσότερο κάθε μέρα που οι ροές πετρελαίου μένουν στην αδράνεια».