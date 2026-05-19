Φόβοι για «θερμό» καλοκαίρι με την Τουρκία

Νέα ένταση στα ελληνοτουρκικά αναμένεται να προκαλέσει το νομοσχέδιο που φέρεται να ετοιμάζει το κυβερνών AKP στην Τουρκία, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχειρεί να θεσμοθετήσει τουρκικές θαλάσσιες αξιώσεις σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα.

Νέα ένταση στα ελληνοτουρκικά αναμένεται να προκαλέσει το νομοσχέδιο που φέρεται να ετοιμάζει το κυβερνών AKP στην Τουρκία, καθώς, σύμφωνα με ξένα πρακτορεία, επιχειρεί να θεσμοθετήσει τουρκικές θαλάσσιες αξιώσεις σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για αρμοδιότητες σε αλιεία, εξορύξεις, γεωτρήσεις και θαλάσσια πάρκα, ακόμη και σε περιοχές όπου υπάρχουν επικαλυπτόμενες διεκδικήσεις με Ελλάδα και Κύπρο.

Η Αθήνα κρατά επισήμως στάση αναμονής, υπογραμμίζοντας ότι, όσο πρόκειται για προαναγγελίες και δημοσιεύματα, θα αξιολογήσει το τελικό κείμενο. Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει ότι μια μονομερής τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία δεν παράγει έννομα αποτελέσματα με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η κίνηση είναι αμελητέα. Αν το νομοσχέδιο κατατεθεί και ψηφιστεί, θα μπορούσε να μετατρέψει πολιτικές θέσεις της Άγκυρας σε εσωτερικό νομικό πλαίσιο, αυξάνοντας την πίεση σε μια περίοδο όπου υπάρχουν ήδη ανοικτά ζητήματα για θαλάσσιες ζώνες, ενεργειακούς πόρους και θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Το αν αυτό θα οδηγήσει σε «θερμό» καλοκαίρι δεν μπορεί να προεξοφληθεί. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πιθανή διπλωματική κλιμάκωση, αλλά όχι κατ’ ανάγκην άμεση μεταφορά της έντασης στο πεδίο. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να έχουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, ενώ πρόσφατες συναντήσεις των ηγεσιών είχαν στόχο τη διατήρηση του διαλόγου, έστω και με σοβαρές διαφωνίες στο τραπέζι.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας χθες στον «Κύκλο Ιδεών» υπερασπίστηκε με έμφαση τη στρατηγική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι ενδεχόμενη θεσμοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την Άγκυρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα ένταση στο Αιγαίο.