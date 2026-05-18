Στρατηγική συνεργασία ΟΑΚΑ - ΣΤΑΣΥ για ασφαλείς και βιώσιμες μεταφορές

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών και της ΣΤΑΣΥ σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της μετακίνησης και της συνολικής εμπειρίας των εκατομμυρίων επισκεπτών που επιλέγουν το ΟΑΚΑ για αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η στρατηγική αυτή συνεργασία έρχεται να ενισχύσει τον ρόλο των δημόσιων συγκοινωνιών στη λειτουργία του μεγαλύτερου αθλητικού και πολιτιστικού πυρήνα της χώρας, με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα, την προσβασιμότητα και την ασφαλή εξυπηρέτηση μεγάλων διοργανώσεων.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, χάρη στη κομβική του θέση και τη σύνδεσή του με τα μέσα σταθερής τροχιάς, τον Προαστιακό και βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, αποτελεί έναν σύγχρονο πολυλειτουργικό προορισμό με αυξημένες ανάγκες σε επίπεδο μεταφορών και εξυπηρέτησης κοινού. Η σημασία αυτής της διασύνδεσης αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά στη μεγάλη συναυλία των Metallica, όπου δεκάδες χιλιάδες θεατές εξυπηρετήθηκαν επιτυχώς μέσω των δικτύων της ΣΤΑΣΥ, επιβεβαιώνοντας τον κρίσιμο ρόλο των δημόσιων συγκοινωνιών στη διαχείριση εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας.

Μέσα από το νέο Μνημόνιο, ΟΑΚΑ και ΣΤΑΣΥ επιδιώκουν την ανάπτυξη σύγχρονων και καινοτόμων υπηρεσιών κινητικότητας, με στόχο ένα πιο λειτουργικό, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για κάθε επισκέπτη, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση της πόλης με το κορυφαίο αθλητικό και πολιτιστικό της κέντρο.

Αναλυτικά:

«Μνημόνιο Συνεργασίας ΟΑΚΑ – ΣΤΑΣΥ

Για μια σύγχρονη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη εμπειρία μετακίνησης και φιλοξενίας

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΟΑΚΑ και της ΣΤΑΣΥ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στρατηγικής συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της εξυπηρέτησης και της συνολικής εμπειρίας των εκατομμυρίων επισκεπτών που επιλέγουν το ΟΑΚΑ για αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Το ΟΑΚΑ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολυλειτουργικούς προορισμούς της χώρας και βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο της Αττικής, με άμεση σύνδεση ανάμεσα σε τέσσερις βασικούς οδικούς άξονες και λεωφόρους της Αθήνας. Η στρατηγική αυτή θέση το καθιστά εύκολα προσβάσιμο από κάθε σημείο του λεκανοπεδίου αλλά και από ολόκληρη την Ελλάδα.

Η πρόσβαση στο ΟΑΚΑ ενισχύεται σημαντικά μέσω της σύνδεσής του με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς εξυπηρετείται από τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, τον Προαστιακό, δίκτυα λεωφορειακών γραμμών και σύγχρονες υποδομές μετακίνησης. Παράλληλα, η ύπαρξη σημείων φόρτισης και εξυπηρέτησης ταξί, καθώς και η εύκολη σύνδεση με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών και τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής, δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μεταφορών που διευκολύνει τόσο τους καθημερινούς επισκέπτες όσο και τις μεγάλες διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας.

Η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας και η δυναμική των Μέσων Σταθερής Τροχιάς αποτυπώθηκαν έμπρακτα κατά τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, όπου η συντονισμένη επιχειρησιακή λειτουργία της ΣΤΑΣΥ εξυπηρέτησε με επιτυχία δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Συγκεκριμένα, μεταφέρθηκαν περισσότερα από 32.000 άτομα μέσω των δικτύων σταθερής τροχιάς, με τη λειτουργία 19 συρμών και 41 διελεύσεων στο χρονικό διάστημα από τις 23:00 έως τη 01:20. Η επιτυχής διαχείριση της μαζικής αποχώρησης του κοινού επιβεβαίωσε τον κρίσιμο ρόλο των δημόσιων συγκοινωνιών στην ασφαλή, ταχεία και βιώσιμη εξυπηρέτηση διοργανώσεων μεγάλης κλίμακας, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της διαλειτουργικότητας μεταξύ αθλητικών εγκαταστάσεων και αστικών δικτύων μετακίνησης.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ΟΑΚΑ και ΣΤΑΣΥ ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών κινητικότητας, βιώσιμων πρακτικών μεταφοράς και καινοτόμων λύσεων εξυπηρέτησης κοινού. Κοινός στόχος είναι η δημιουργία μιας ασφαλούς, λειτουργικής και φιλικής εμπειρίας μετακίνησης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε εκδήλωση.

Το ΟΑΚΑ επενδύει διαρκώς στη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών του, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την εμπειρία του επισκέπτη. Η επίσκεψη στο ΟΑΚΑ δεν αποτελεί απλώς μια μετακίνηση προς έναν αθλητικό χώρο, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού, αθλητισμού, ψυχαγωγίας και σύγχρονης αστικής φιλοξενίας.

Με όραμα ένα προσβάσιμο, βιώσιμο και ανοιχτό ΟΑΚΑ για όλους, η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή σύνδεσης της πόλης με τον μεγαλύτερο αθλητικό και πολιτιστικό πυρήνα της χώρας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ