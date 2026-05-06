ΔΔΤ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ: Η ακτινογραφία της μετάβασης του Δημοσίου σε ενιαία τηλεπικοινωνιακή υποδομή

Η αναδιάρθρωση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του ελληνικού κράτους βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, με την υλοποίηση από την Κοινωνία της Πληροφορίας του έργου Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) - ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ να επιχειρεί την ενοποίηση χιλιάδων διάσπαρτων φορέων υπό ένα κοινό δίκτυο. Η προσπάθεια αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική αναβάθμιση, αλλά μια στρατηγική επιλογή για τον έλεγχο του κόστους και την ομογενοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους.

Από την πολυδιάσπαση στην κεντρική διαχείριση

Μέχρι πρόσφατα, η τηλεπικοινωνιακή εικόνα του Δημοσίου χαρακτηριζόταν από αποσπασματικές συμβάσεις και διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών ανά φορέα. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ έρχεται να αντικαταστήσει αυτό το μοντέλο με μια ενιαία υποδομή που συνδέει υπουργεία, δήμους, νοσοκομεία και σχολεία. Η κλίμακα του εγχειρήματος είναι πολλαπλάσια του προκατόχου του: ενώ το πρώτο ΣΥΖΕΥΞΙΣ περιλάμβανε 4.500 κτίρια, ο σχεδιασμός του ΔΔΤ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ προβλέπει τη δικτύωση συνολικά 34.000 κτιρίων.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα απολογιστικά στοιχεία, η μετάπτωση στο νέο δίκτυο έχει ήδη ολοκληρωθεί για 20.000 κτίρια, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος της επικράτειας, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται για την ενσωμάτωση των υπολοίπων μονάδων.

Οικονομικά δεδομένα και λειτουργική απόδοση

Ένας από τους βασικούς άξονες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι το δημοσιονομικό όφελος. Η χρήση ενός ενιαίου συμβατικού πλαισίου επιτρέπει στο Δημόσιο να επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας, οι οποίες εκτιμάται ότι μειώνουν το τηλεπικοινωνιακό κόστος έως και 40%. Η δυνατότητα δωρεάν ενδοδικτυακών κλήσεων μεταξύ των ενταγμένων φορέων αποτελεί μια από τις άμεσες παρεμβάσεις για τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών.

Στο επιχειρησιακό σκέλος, η παροχή υπερυψηλών ταχυτήτων (VDSL/FTTH) αποτελεί την προϋπόθεση για τη λειτουργία σύγχρονων εργαλείων, όπως οι τηλεδιασκέψεις και η κεντρική φιλοξενία εφαρμογών. Παράλληλα, η συγκέντρωση της κίνησης δεδομένων σε ένα ελεγχόμενο δίκτυο επιτρέπει την εφαρμογή κεντρικών πολιτικών κυβερνοασφάλειας, θωρακίζοντας τις κρατικές υποδομές απέναντι σε ψηφιακές απειλές.

Προκλήσεις και Χρηματοδότηση

Η υλοποίηση ενός έργου τέτοιας εμβέλειας συνεπάγεται και σημαντικές προκλήσεις, κυρίως στον συντονισμό της μετάπτωσης παλαιών συστημάτων στις νέες υποδομές χωρίς να διακοπεί η παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη. Η πολυπλοκότητα του έργου απαιτεί τη διαρκή συνεργασία μεταξύ των αναδόχων και των δημόσιων φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του δικτύου.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας, ως πρότυπος οργανισμός σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης έργων και δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμβάλλει καταλυτικά στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος για τη χώρα.

Από το 2019 έως σήμερα, έχουν προκηρυχθεί περισσότεροι από 380 διαγωνισμοί και έχουν συναφθεί πάνω από 600 συμβάσεις με αναδόχους και δικαιούχους, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την ψηφιακή αναβάθμιση της Ελλάδας.

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι η ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων, μέσα από κάθε πρωτοβουλία και δράση, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υποδομών του κράτους.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 (Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»), ενώ οι δράσεις ενημέρωσης εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU. Η ολοκλήρωση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αναμένεται να αποτελέσει τη μόνιμη ψηφιακή βάση πάνω στην οποία θα «χτιστούν» οι μελλοντικές e-υπηρεσίες του κράτους, διασφαλίζοντας ταχύτητα και διαφάνεια στις συναλλαγές με την κοινωνία.