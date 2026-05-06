«Ταύρος» για Πειραιώς η Jefferies - Στα 10,35 ευρώ η τιμή στόχος

Ισχυρή εκκίνηση στο 2026 και διατήρηση της θετικής επενδυτικής εικόνας για την Πειραιώς βλέπει η Jefferies, η οποία επισημαίνει ότι η τράπεζα συνεχίζει να υπεραποδίδει σε επίπεδο πιστωτικής επέκτασης, εσόδων από προμήθειες και κεφαλαιακής θέσης.

Ο αμερικανικός οίκος ανεβάζει οριακά την τιμή στόχο στα 10,35 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση «buy» καθώς θεωρεί ότι η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά με discount τις προοπτικές κερδοφορίας και μερισματικών αποδόσεων της τράπεζας.

Σύμφωνα με τον οίκο, η πιστωτική επέκταση κινήθηκε ιδιαίτερα ισχυρά στο πρώτο τρίμηνο, έχοντας ήδη καλύψει σχεδόν το ήμισυ του ετήσιου στόχου, ενώ θετική συνεισφορά είχαν επίσης τα ομόλογα και τα υπό διαχείριση κεφάλαια (AUMs), με τις εισροές να αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις από τις αποτιμήσεις αγοράς. Οι προμήθειες διατηρήθηκαν ανθεκτικές κατά το τρίμηνο, ενώ η Jefferies εκτιμά ότι ο δείκτης CET1 θα ενισχυθεί στο 13% έως το τέλος του έτους, από 12,6% στο πρώτο τρίμηνο.

Ο οίκος προχωρά σε οριακές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεών του, ενσωματώνοντας υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και προμήθειες, τα οποία αντισταθμίζονται εν μέρει από αυξημένες λειτουργικές δαπάνες. Η Jefferies συνεχίζει να προβλέπει δείκτη κόστους προς έσοδα (CTI) στο 34% για το 2026, γεγονός που οδηγεί σε αναβάθμιση περίπου 1% στις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) το 2026 και το 2027.

Ειδικότερα, προβλέπει EPS 0,91 ευρώ για το 2026 και 1,11 ευρώ για το 2028, έναντι guidance της διοίκησης για περίπου 0,90 ευρώ και 1,10 ευρώ αντίστοιχα.