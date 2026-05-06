Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιστροφή σε προπολεμικά επίπεδα επιχειρεί ο Γενικός Δείκτης

Με βελτιωμένη διάθεση ανάληψης ρίσκου εμφανίζονται την Τετάρτη οι επενδυτές, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν. Έως και άνω του 2,5% τα κέρδη του τραπεζικού δείκτη.

Με βελτιωμένη διάθεση ανάληψης ρίσκου εμφανίζονται την Τετάρτη οι επενδυτές, μετά την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ για τον τερματισμό της επιχείρησης «Epic Fury» και, του Προέδρου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του «Project Freedom» που είχε στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αγορές εκλαμβάνουν τις εξελίξεις αυτές ως πρόδρομο για την αναβίωση των προσπαθειών διπλωματικής διευθέτησης και ως ένδειξη ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ. Χθες οι δείκτες της Wall Street βρέθηκαν σε νέα υψηλά, ενώ σήμερα οι τιμές του Brent υποχωρούν λίγο κάτω από τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Όλα αυτά, 66 ημέρες μετά την έναρξη των βομβαρδισμών του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ωστόσο, όπως σημειώνουν ξένοι αναλυτές, ο δρόμος προς την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας παραμένει δύσκολος. Ο πρόεδρος του Ιράν απέρριψε το αμερικανικό αίτημα για επανέναρξη συνομιλιών, όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια στιγμή, περίπου 1.550 εμπορικά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο και, σε κάθε περίπτωση, δεν έχει εξαλειφθεί ακόμα η ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στον πληθωρισμό και στους ρυθμούς ανάπτυξης παγκοσμίως.

Σε αυτό το κλίμα, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι ενισχύονται περί του 1,2%-1,5%, ενώ στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.265,58 μονάδες με άνοδο 1,57%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών και κοντά στα επίπεδα στα οποία βρισκόταν προ της έναρξης του πολέμου στο Ιράν.

Έντονα ανοδικά αντιδρά και ο δείκτης των τραπεζών, ενισχυμένος 2,26% στις 2.557,66 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε θετικό έδαφος. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχωρίζει η άνοδος 3,49% της Alpha Bank στα 3,62 ευρώ, ενώ κέρδη άνω του 3% καταγράφει και η Τρ. Πειραιώς στα 8,42 ευρώ. Στο +2,60% ακολουθεί η Eurobank, στο +2,30% η Optima, ενώ Τρ. Κύπρου και ΕΤΕ ενισχύονται σε ποσοστό 1,60% και 1,15% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό 80 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, έναντι μόλις 14 που υποχωρούν και 54 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο συνολικός τζίρος λίγο μετά τις 11:00 διαμορφώνεται σε 35,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,23 εκατ. ευρώ αφορούν συναλλαγές στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχωρίζουν τα κέρδη περί του 3,5% των Aktor και Allwyn, ενώ άνω του 3% ενισχύεται και η Viohalco (+3,08%).

Ακολουθούν με κέρδη περί του 2,4%-2,5% οι μετοχές των Aegean, ElvalHalcor και Metlen, στο +2,13% διαπραγματεύεται η Τιτάν, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύονται, μεταξύ άλλων, και οι τίτλοι των Coca-Cola HBC (+1,79%), ΔΑΑ (+1,28%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,06%), ΕΥΔΑΠ (+0,98%) και ΟΤΕ (+0,49%).

Σε αρνητικό έδαφος, Motor Oil και Helleniq Energy υποχωρούν 1,29% και 0,78% αντίστοιχα, ενώ πτωτικά ακολουθούν οι Σαράντης (-0,68%) και Jumbo (-0,09%).