Ευρωαγορές: Ράλι στις μετοχές μετά την ακύρωση της «Επιχείρησης Ελευθερία»

Μεγαλώνει η αισιοδοξία των επενδυτών μετά τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως αναστέλλεται η στρατιωτική επιχείρηση «Ελευθερία».

Σημαντική άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, η οποία αποδίδεται στην πτώση των τιμών του πετρελαίου και στην αυξανόμενη αισιοδοξία των επενδυτών μετά τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως αναστέλλεται η στρατιωτική επιχείρηση «Ελευθερία» των ΗΠΑ που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι υπάρχει πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν προς την επίτευξη μίας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σε αυτό το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 1,65% στις 619,80 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 2,36% στις 6.008 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ισχυροποιείται 2,40% στις 24.975 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κερδίζει 2,22% στις 10.443 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει κέρδη 2,50% και τις 8.264 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο πραγματοποιεί «άλμα» 1,90% στις 49.473 μονάδες ενώ ο IBEX 35 κινείται στο +2,28% στις 18.074 μονάδες.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε χθεσινή του ανάρτηση, η επιχείρηση «Ελευθερία» διακόπτεται για να υπάρξει το χρονικό περιθώριο προκειμένου να φανεί «αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφτεί συμφωνία» με το Ιράν. Όπως ανέφερε, η απόφαση συνδέεται με τη «σημαντική στρατιωτική επιτυχία» που καταγράφεται στην εκστρατεία κατά του Ιράν, αλλά και με την πρόοδο προς μια συνολική και οριστική συμφωνία με εκπροσώπους της Τεχεράνης. Ξεκαθάρισε ωστόσο ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών--ο οποίος επιβάλλεται από τη 13η Απριλίου--δεν αίρεται, ενώ σημείωσε πως η «παύση» της επιχείρησης ακολούθησε «αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών».

Στο ταμπλό, η μετοχή της Novo Nordisk σημείωσε άνοδο περισσότερο από 6% μετά την υπέρβαση των προσδοκιών στα έσοδα και τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη του πρώτου τριμήνου, προκαλώντας μια μικρή αύξηση στις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, καθώς η φαρμακευτική εταιρεία δήλωσε ότι το χάπι απώλειας βάρους Wegovy είχε καλύτερη από την αναμενόμενη απόδοση τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Η Novo ανέφερε ότι οι προσαρμοσμένες πωλήσεις και τα κέρδη θα συρρικνωθούν μεταξύ 4% και 12% σε συναλλαγματική βάση, μια βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη για μείωση μεταξύ 5% και 13%.

Η μετοχή της Lufthansa καταγράφει κέρδη άνω του 4% καθώς ανακοίνωσε μικρότερες από τo αναμενόμενο ζημιές για το πρώτο τρίμηνο την Τετάρτη, ενώ παράλληλα διατήρησε τις προβλέψεις της για το έτος, καθώς η ισχυρή ζήτηση για ταξίδια βοήθησε την αεροπορική εταιρεία να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών λόγω πολέμου αλλά και το disruption που προκάλεσαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Συγκεκριμένα, η Lufthansa ανέφερε προσαρμοσμένη λειτουργική ζημία 612 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου σε σύγκριση με ζημία 659 εκατ. ευρώ που προέβλεπε δημοσκόπηση αναλυτών που συνέταξε η εταιρεία. Η ζημία ήταν μικρότερη από τα 722 εκατ. ευρώ που καταγράφηκε την ίδια περίοδο πέρυσι.

Υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών αλλά με σημαντική πτώση σε σχέση με το 2025 διαμορφώθηκαν τα κέρδη της BMW στο α' τρίμηνο, καθώς ο έντονος ανταγωνισμός στην Κίνα και οι πιέσεις από τους δασμούς επηρέασαν αρνητικά την πορεία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία ωστόσο διατήρησε αμετάβλητο το ετήσιο guidance. Στη συγκεκριμένη εκτίμηση έχουν εστιάσει οι αναλυτές, με αποτέλεσμα η μετοχή στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης να ενισχύεται άνω του 6,5%. Πιο αναλυτικά, τα κέρδη προ φόρων για το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 25% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη προ φόρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Ασία: Ο Kospi ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 7.000 μονάδες λόγω Samsung

Άλλο ένα ρεκόρ σημείωσε την Τετάρτη ο Kospi, μετά το ράλι που κατέγραψαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού, ακολουθώντας τα κέρδη που σημείωσε η Wall Street.

Ο κεντρικός δείκτης της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 6,45% κλείνοντας στο επίπεδο ρεκόρ των 7.384,56 μονάδων, «χτίζοντας» επάνω στα ετήσια κέρδη άνω του 70% που είχε καταγράψει στο τελευταίο κλείσιμο. Ώθηση στον δείκτη έδωσε το επίτευγμα της Samsung Electronics καθώς ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε κεφαλαιοποίηση αγοράς, ένα σημαντικό ορόσημο με «ειδικό βάρος» όπως σημειώνουν οι αναλυτές. Ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,29% στις 1.210,17.

Ο CSI 300 της Κίνας σημείωσε άνοδο 1,45% στις 4.877,09 μονάδες, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε κέρδη 1,16%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ενισχύθηκε 1,3% κλείνοντας στις 8.793,6 μονάδες.

Το χρηματιστήριο του Τόκυο παρέμεινε κλειστό λόγω αργίας.