BSH: Τζίρο 178 εκατ. ευρώ το 2025 στην Ελλάδα - Οι κατηγορίες συσκευών που ξεχώρισαν

Στα 178 εκατ. ευρώ ο τζίρος, ενίσχυση μεριδίων σε βασικές κατηγορίες και συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2026, παρά την αβεβαιότητα σε ενέργεια και καταναλωτική ζήτηση

Με αύξηση τζίρου από τα 174 εκατ. ευρώ το 2024 στα 178 εκατ. ευρώ, έκλεισε το 2025 για την BSH στην Ελλάδα, με την εταιρεία να κερδίζει μερίδιο σε βασικές κατηγορίες συσκευών και να διατηρεί σε κάποιες άλλες, την πρώτη θέση στην αγορά. Την ίδια στιγμή, τα στελέχη της εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξα για το 2026, επισημαίνοντας σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου ότι, εφόσον το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον δεν επιδεινωθεί περαιτέρω, η πορεία της χρονιάς μπορεί να κινηθεί σε θετικό έδαφος.

Όπως ανέφερε ο κ. Γιάννης Γρατσώνης, διευθύνων σύμβουλος της εν Ελλάδι θυγατρικής του γερμανικού ομίλου BSH Home Appliances Group, η οποία δραστηριοποιείται στην χώρα με τα brands Bosch, Neff, Gaggenau και Πίτσος, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με βασικούς άξονες τη συνετή διαχείριση, τη διατήρηση της αξίας των προϊόντων και τη διαρκή επένδυση σε καινοτομία και υπηρεσίες. «Η γραμμική προβλεψιμότητα που υπήρχε πριν από μία δεκαετία δεν υπάρχει πλέον», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η αγορά επηρεάζεται από πολλαπλούς και συχνά απρόβλεπτους παράγοντες, όπως το ενεργειακό κόστος ή και η μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον πίεσης

Σε επίπεδο ομίλου, η BSH έκλεισε το 2025 με κύκλο εργασιών περίπου 15 δισ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή μείωση 1,6%, η οποία ωστόσο μετατρέπεται σε αύξηση 2,8% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένων των πιέσεων που δέχθηκαν βασικές αγορές, όπως η Κίνα, αλλά και της στασιμότητας που καταγράφεται σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στην Ευρώπη, η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Ολλανδία, ενώ η Βόρεια Αμερική κινήθηκε ήπια ανοδικά. Αντίθετα, η κινεζική αγορά παρέμεινε αδύναμη, με πτώση πωλήσεων της τάξης του 7,8% σε τοπικό νόμισμα, επιβεβαιώνοντας τις διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα, η μητρική εταιρεία συνέχισε την επενδυτική της δραστηριότητα, διαθέτοντας περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως σε έρευνα και ανάπτυξη, ποσό που αντιστοιχεί στο 5,6% του κύκλου εργασιών της, με στόχο να ενισχύσει τη στρατηγική της για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας.

Ώθηση από τις μικροσυσκευές και την κατηγορία του μαγειρέματος

Στην ελληνική αγορά, η BSH κινήθηκε κόντρα σε ορισμένες τάσεις του κλάδου, διατηρώντας τους ρυθμούς ανάπτυξης της. Συγκεκριμένα το 2025 καταγράφηκε αύξηση πωλήσεων κατά 2%, σε μια αγορά όπου – όπως επισημάνθηκε – η άνοδος σε τεμάχια δεν συνοδεύεται απαραίτητα από αντίστοιχη αύξηση σε αξία. Αντιθέτως, η αγορά εμφανίζει σημάδια «πίεσης» στις μέσες τιμές, με τους καταναλωτές να στρέφονται σε οικονομικότερες επιλογές. Σε αυτό το περιβάλλον, η BSH επιλέγει να μην ακολουθήσει τον ρυθμό των εκπτώσεων και των προσφορών της λιανικής, διατηρώντας μια πιο σταθερή τιμολογιακή πολιτική.

Αναλυτικότερα, όπως προέκυψε από τα στοιχεία που κοινοποίησαν χθες τα στελέχη της BSH, η κατηγορία του μαγειρέματος κινήθηκε ανοδικά (+4%), ξεπερνώντας την αγορά που κινήθηκε κατά 3% αρνητικά. Οι μικροσυσκευές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο (+8%), σε αντίθεση με την ιδιαίτερα πτωτική πορεία της αγοράς η οποία έφτασε το 2025 στο-11,7%. Η φροντίδα ρούχων παρέμεινε σταθερή, με την αγορά να καταγράφει μικρή άνοδο 4%.Τέλος οι κατηγορίες πλύσης πιάτων και ψύξης υποχώρησαν (-5%), όταν η αγορά κινήθηκε οριακά ανοδικά κατά 1%, με την εταιρεία να αποδίδει την εξέλιξη αυτή στην επιδότηση που έτρεξε τα προηγούμενα χρόνια.

«Η στρατηγική μας είναι να μην υποχωρούμε με την ίδια ταχύτητα που πέφτει η αγορά», σημείωσε η διοίκηση, εξηγώντας ότι η αξία του προϊόντος και η ποιότητα υπηρεσιών – όπως το after sales – αποτελούν βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία διατηρεί δίκτυο 105 εξουσιοδοτημένων συνεργατών service, ενώ εγγυάται διαθεσιμότητα ανταλλακτικών έως και 15 χρόνια για μεγάλες συσκευές και 10 χρόνια για μικροσυσκευές, επενδύοντας στην φιλοσοφία μακροχρόνιας χρήσης που διαφοροποιείται από την κυρίαρχη τάση ταχύτερης αντικατάστασης.

Το 2025 η εταιρεία διατήρησε μερίδιο της τάξης του 32%, χαρακτηρίζοντας ως best seller της τους φούρνους και τις κουζίνες. Όσο για το πιο υποσχόμενο προϊόν για την συνέχεια αποδεικνύεται το στεγνωτήριο. Όπως σημείωσαν τα στελέχη της σε ετήσια βάση πωλούνται περί τις 50-60.000 στεγνωτήρια, ενώ ακόμα το ποσοστό όσων έχουν βάλει στο σπίτι τους τέτοιου τύπου συσκευές να φτάνει στο 7,7%, γεγονός που πολλαπλασιάζει τα περιθώρια ανάπτυξης.

Το στοίχημα του 2026 και οι νέες τάσεις καινοτομίας

Για το νέο έτος δε, τα στελέχη της παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξα, δεδομένων και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Όπως εξήγησαν το πρώτο τετράμηνο του 2026, η επιδόσεις κινήθηκαν πάνω από τους στόχους, με την διοίκηση ωστόσο να αποφεύγει σαφείς προβλέψεις, επισημαίνοντας ότι το περιβάλλον παραμένει ευμετάβλητο.

Παρότι όπως επισημάνθηκε για το τρέχον έτος και με τις υφιστάμενες συνθήκες τα σχέδια δεν περιλαμβάνουν αυξήσεις στις τιμές των συσκευών, η πορεία των τιμών ενέργειας – και ειδικά του πετρελαίου – αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη του κόστους παραγωγής και, κατ’ επέκταση, για τις τελικές τιμές των προϊόντων. Μέχρι στιγμής πάντως, οι επιπτώσεις έχουν περιοριστεί μέσω μηχανισμών αντιστάθμισης (hedging), ωστόσο μια παρατεταμένη άνοδος θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα.

Όσον αφορά στα σχέδια για τον μέλλον, όπως σημείωσαν τα στελέχη της εταιρείας, περιλαμβάνουν επενδύσεις σε τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, αλλά και στη διασύνδεση των συσκευών.

Μεταξύ των νέων προϊόντων που παρουσιάστηκαν και αναμένεται να ξεχωρίσουν στην ελληνική αγορά είναι οι εντοιχιζόμενες ρομποτικές σκούπες, οι πλήρως αυτόματες καφετιέρες, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις υψηλής κατηγορίας, όπως συστήματα συντήρησης κρασιού με ρύθμιση θερμοκρασίας και υγρασίας.