Κεραμέως: «Άλλο η πολιτική του λαϊκισμού και άλλο η πολιτική του ρεαλισμού» - Τι είπε για συντάξεις χηρείας και ίση αμοιβή

H υπουργός διέψευσε σενάρια για περικοπές στις συντάξεις χηρείας, ενώ εστίασε και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία σχολίασε στο ΕΡΤnews η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, λέγοντας ότι «άλλο η πολιτική του λαϊκισμού και άλλο η πολιτική του ρεαλισμού».

Παράλληλα διέψευσε σενάρια για περικοπές στις συντάξεις χηρείας, ενώ εστίασε και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τονίζοντας ότι πρόκειται να αντιμετωπιστεί. «Δεν μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα και στην ίδια θέση να αμείβονται διαφορετικά», σημείωσε ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα επαγγελματικά ταμεία που «αποτελούν επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου», με στόχο την ενίσχυση των εργαζομένων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» και στους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα η Υπουργός υποστήριξε ότι «πολιτική λαϊκισμού είναι να λες οριζόντια ότι δουλεύεις τέσσερις ημέρες αντί για πέντε και παίρνεις τα ίδια χρήματα, χωρίς να εξηγείς πώς θα καλυφθεί η διαφορά».

Η ίδια υποστήριξε ότι ήδη υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που δίνει ευελιξία στην αγορά εργασίας: «Υπάρχει δυνατότητα σήμερα, μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας, να συμφωνηθεί τετραήμερη εργασία. Μπορεί να εφαρμοστεί όπου το επιλέξουν εργαζόμενοι και εργοδότες». Παράλληλα, αμφισβήτησε τη γενικευμένη εφαρμογή τέτοιων προτάσεων, επισημαίνοντας ότι «στην πολιτική, ειδικά σε τομείς που αφορούν εκατομμύρια εργαζόμενους, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και τεκμηρίωση. Δεν έχω δει στοιχεία που να στηρίζουν αυτές τις προτάσεις».

Κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για «κυβιστήσεις» της αξιωματικής αντιπολίτευσης η Υπουργός Εργασίας επέμενε ότι με συλλογική σύμβαση εργασίας μπορείς σήμερα να συμφωνήσεις να δουλεύεις 4ημερη εργασία. «Αυτό που είπε είναι ανεφάρμοστο» σχολίασε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας, ενώ έσπευσε να δηλώσει ότι «ούτε ένας κοινωνικός εταίρος δεν συμφωνεί με την 4ημερη εργασία. «Όταν δώσαμε τη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι», συμπληρώνοντας ότι «όλοι θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι, αλλά το ζήτημα είναι ποιος φέρνει αποτέλεσμα».

Φέρνουμε νομοσχέδιο για ίση αμοιβή άντρα-γυναίκας στην εργασία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης η κα Κεραμέως στο νέο νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή στην εργασία: «Υπάρχει μισθολογικό χάσμα – περίπου 13% στην Ελλάδα. Αυτό ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε». Όπως εξήγησε: «Δεν μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα και στην ίδια θέση να αμείβονται διαφορετικά», προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι «αν υπάρχει υποψία μισθολογικής απόκλισης, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία».

Είχαμε 2,7 εκατ. περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες το 2025

Μιλώντας για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ανέφερε: «Όλα μπορούν να γίνουν αν το θέλεις». Παράλληλα, όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews «είχαμε 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες το τελευταίο έτος», υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο επεκτείνεται σε νέους κλάδους.

Απαντώντας σε ερώτηση για το καθεστώς των εργαζόμενων συνταξιούχων, η Νίκη Κεραμέως εξήγησε ότι έχει ήδη υπάρξει σημαντική αλλαγή προς όφελός τους, τονίζοντας: «Πλέον είσαι συνταξιούχος, παίρνεις στο ακέραιο τη σύνταξή σου και μπορείς να εργάζεσαι παράλληλα, αποδίδοντας ένα ποσοστό των αποδοχών σου στον ΕΦΚΑ». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι στο παρελθόν ίσχυαν αυστηρότεροι περιορισμοί: «Παλιότερα, όταν ήσουν συνταξιούχος και εργαζόσουν, είχες παρακράτηση έως και 60% στη σύνταξή σου. Αυτό μειώθηκε και τελικά καταργήθηκε».

Αναφερόμενη στις προσαυξήσεις που δικαιούνται οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, σημείωσε: «Προβλέπονται προσαυξήσεις, αλλά χρειάστηκε να γίνουν τεχνικές προσαρμογές για να λειτουργήσει το σύστημα». Όπως διευκρίνισε η Υπουργός Εργασίας, αυτές θα αποτυπώνονται σταδιακά: «Ο χρόνος εργασίας σε αυτό το καθεστώς υπολογίζεται και θα τον δει κανείς να ενσωματώνεται στη σύνταξή του σταδιακά».

«Δεν υπάρχει τίποτα για περικοπές στις συντάξεις χηρείας»

Σχολιάζοντας σε δημοσιεύματα σχετικά με τις ενδεχόμενες μειώσεις στις συντάξεις χηρείας, η Νίκη Κεραμέως διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί περικοπών, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «δεν υπάρχει τίποτα για περικοπές στις συντάξεις χηρείας».

Παράλληλα ανέφερε ότι οι άμεσες νομοθετικές προτεραιότητες του υπουργείου είναι άλλες: «Τα δύο επόμενα νομοσχέδια που έχουμε αφορούν την ίση αμοιβή για όμοια εργασία και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης».

Για τα επαγγελματικά ταμεία, η Νίκη Κεραμέως ανέδειξε ότι αποτελούν βασική επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου, με στόχο την ενίσχυση των εργαζομένων. «Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, δηλαδή τη δυνατότητα που δίνουμε για πρόσθετες παροχές στους εργαζόμενους». Μιλώντας για ένα συμπληρωματικό σύστημα παροχών είπε χαρακτηριστικά: «Πάμε να δώσουμε κίνητρα για πρόσθετες παροχές στους εργαζόμενους μέσω συνταξιοδοτικών πακέτων που μπορούν να προσφέρουν οι επιχειρήσεις αλλά και ενώσεις εργαζομένων, με πιο ευνοϊκούς όρους».

To Rebrain Greece ταξιδεύει στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου

Τέλος, αναφερόμενη στις πρωτοβουλίες για την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, δήλωσε: «Μεθαύριο θα είμαστε στο Λονδίνο σε μια νέα ακόμη δράση του Υπουργείου Εργασίας μέσω του Rebrain Greece, μετά από αντίστοιχες σε Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Στουτγάρδη και Νέα Υόρκη». Στόχος, σύμφωνα με την ίδια, είναι η σύνδεση ελληνικών επιχειρήσεων με εργαζόμενους στο εξωτερικό υπενθυμίζοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία έχουμε μια αναστροφή κατά 64% . «Πηγαίνουμε στο Λονδίνο μαζί με 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, οι οποίοι αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό» είπε. «Το να γυρίσουν πίσω τα παιδιά μας είναι μια εθνική αποστολή» τόνισε καταλήγοντας ότι «τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε θετικό ισοζύγιο επιστροφών, με περισσότερους να επιστρέφουν απ’ όσους φεύγουν».