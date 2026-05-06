Η Κατερίνα Αρβανίτη εντάσσεται στο ΔΣ της Elikonos Capital

Η Elikonos Capital ανακοινώνει την ένταξη της Κατερίνας Θ. Αρβανίτη στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η κα Αρβανίτη διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, τραπεζικής και χρηματοοικονομικής στρατηγικής. Σήμερα κατέχει τη θέση της Deputy Head of Risk (Αναπληρωτή Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων) στον European Stability Mechanism (ESM), όπου έχει ευρεία ευθύνη για το συντονισμό κινδύνων, την υποστήριξη πολιτικής, την ανάλυση σεναρίων και τα stress tests.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει διατελέσει σε ανώτερες θέσεις στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ έχει υπηρετήσει και ως Ειδική Σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση χρηματοοικονομικής πολιτικής σε υψηλό επίπεδο.

Η κα Αρβανίτη είναι κάτοχος MBA από το University of Rochester και πτυχίου Οικονομικών και Μαθηματικών από το Wells College.

Η ένταξή της ενισχύει περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Elikonos Capital, προσθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία.

Η Elikonos Capital, εταιρεία αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δραστηριοποιείται από το 2012 στην αγορά των εναλλακτικών επενδύσεων και έχει δημιουργήσει συνολικά τέσσερα επενδυτικά κεφάλαια που ξεπερνούν αθροιστικά τα 300 εκατ. Ευρώ με στρατηγικές επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity) και κεφαλαιαγορών.

