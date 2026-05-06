Η Nissan κλείνει μία από τις δύο γραμμές παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο - «Κόβει» 900 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η Nissan μελετά επιλογές για την προσέλκυση εξωτερικού κατασκευαστή στο εργοστάσιό της στο Σάντερλαντ, όπου κλείνει μια γραμμή παραγωγής.

Η Nissan μελετά επιλογές για την προσέλκυση εξωτερικού κατασκευαστή στο εργοστάσιό της στο Σάντερλαντ, όπου κλείνει μια γραμμή παραγωγής. Η εταιρεία σχεδιάζει να κλείσει μία από τις δύο γραμμές παραγωγής στο εργοστάσιό της στο Ηνωμένο Βασίλειο και να περικόψει 900 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο μέτρων μείωσης του κόστους.

Η αυτοκινητοβιομηχανία δέχεται πιέσεις από τις χαμηλότερες πωλήσεις, εν μέσω έντονου ανταγωνισμού από Κινέζους κατασκευαστές, αναφέρει το The Telegraph. Η εταιρεία εξετάζει να συνδυάσει την παραγωγή από δύο γραμμές παραγωγής σε μία στις εγκαταστάσεις της στα βορειοανατολικά, όπου κατασκευάζονται οχήματα όπως τα Leaf, Juke και Qashqai.

Ενώ δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στον αριθμό των θέσεων παραγωγής στο εργοστάσιο του Σάντερλαντ, το οποίο απασχολεί σχεδόν 6.000 άτομα, η Nissan δήλωσε ότι 900 θέσεις εργασίας θα περικοπούν από ένα ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό 9.300 ατόμων.

Η Nissan αντιμετωπίζει προβλήματα με την αργή αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα (EV) στην Ευρώπη, καθώς και με την πτώση των πωλήσεων στην Κίνα.

Οι πιέσεις στις τιμολογήσεις στις ΗΠΑ έχουν πλήξει τα κέρδη και μαζί με την άνοδο των τιμών της ενέργειας και του κόστους εργασίας, οδήγησαν τον όμιλο να αποφασίσει 20.000 περικοπές θέσεων εργασίας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων κλεισίματος εργοστασίων.

Οι περικοπές -τις οποίες εκπρόσωπος της Nissan δήλωσε ότι δεν σχετίζονται με τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν- θα επηρεάσουν τους εργαζόμενους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα μέτρα είναι πιθανό να οδηγήσουν στο μερικό κλείσιμο μιας αποθήκης στη Βαρκελώνη και σε μια απόσυρση από την παραγωγή αυτοκινήτων απευθείας για τις σκανδιναβικές αγορές.

Ένας εκπρόσωπος επιβεβαίωσε τις αλλαγές και δήλωσε ότι η Nissan «λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα για να βελτιώσει την απόδοση και να δημιουργήσει μια πιο λιτή, πιο ανθεκτική επιχείρηση που προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές της αγοράς».

Πρόσθεσε ότι οι γραμμές παραγωγής του Σάντερλαντ συγχωνεύονται «καθώς αξιολογούμε μελλοντικές ευκαιρίες για την εξασφάλιση πλήρους αξιοποίησης των εγκαταστάσεων».

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει οχήματα άλλων εμπορικών σημάτων, εν μέσω αναφορών ότι η εταιρεία είχε συνομιλίες με ανταγωνιστικές αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της κινεζικής Chery, η οποία επίσης πωλεί αυτοκίνητα με τις μάρκες Omoda και Jaecoo και έχει κατακτήσει μερίδιο 6% της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε: «Εξετάζουμε ευκαιρίες, μεταξύ άλλων και με τρίτα μέρη, αλλά δεν έχουμε τίποτα να ανακοινώσουμε αυτή τη στιγμή».

Περίπου 6.000 άτομα απασχολούνται στο εργοστάσιο της Nissan στο Σάντερλαντ. Οι πωλήσεις της Nissan στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά περισσότερο από 10% τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, σύμφωνα με την Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT).

Το εργοστάσιο στο Σάντερλαντ, το οποίο άνοιξε το 1986, είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο αυτοκινήτων της Βρετανίας και αυτή τη στιγμή κατασκευάζει το Leaf, το πρώτο ηλεκτρικό όχημα μαζικής παραγωγής στον κόσμο, που κυκλοφόρησε το 2009. Θα παράγει επίσης τη νέα ηλεκτρική έκδοση του Juke, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά τον επόμενο χρόνο.

Η Nissan ανακοίνωσε πέρυσι σχέδια για την κατάργηση περίπου 250 θέσεων εργασίας γραφείου και εποπτείας στις εγκαταστάσεις του Wearside, μέσω ενός προγράμματος εθελούσιας απόλυσης.

Ηλεκτρικά

Η ανακοίνωση έγινε, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένουν να πουλήσουν λιγότερα ηλεκτρικά οχήματα (EVs) φέτος από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, καθώς οι αυξανόμενες τιμές της βενζίνης από τον πόλεμο στο Ιράν δεν ενισχύουν τη ζήτηση.

Η SMMT μείωσε τις προσδοκίες της για τις πωλήσεις πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά από το υποτονικό ξεκίνημα του έτους.

Ενώ αύξησε τη συνολική πρόβλεψη πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά περίπου 45.000, σε λίγο κάτω από 2,1 εκατομμύρια οχήματα, η SMMT εκτίμησε ότι τα ηλεκτρικά οχήματα θα διεκδικήσουν μικρότερο από το αναμενόμενο μερίδιο αγοράς.

Μείωσε τις προσδοκίες της για μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων από 28,5% σε 26,8%, καταγράφοντας μείωση περίπου 22.000 οχημάτων σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της.

Σύμφωνα με την SMMT, οι αυξανόμενες τιμές της βενζίνης, οι οποίες θα έπρεπε να ενθαρρύνουν τους οδηγούς να στραφούν σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, υποβαθμίζονται από το επίμονα υψηλό κόστος φόρτισης και τις ανησυχίες για τους επικείμενους φόρους πληρωμής ανά μίλι.

Η Ρέιτσελ Ριβς, η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, ανακοίνωσε σχέδια για την εισαγωγή φόρου 3 πένες ανά μίλι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στον προϋπολογισμό της του Νοεμβρίου 2025, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Απριλίου 2028.

Η SMMT εκτιμά ότι «η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα συνεχίζεται με ανοδικούς ρυθμούς, αλλά δεν έχει ανταποκριθεί στις προηγούμενες προσδοκίες. Ενώ η αύξηση των τιμών της βενζίνης θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια, το υψηλό κόστος ενέργειας, οι ανησυχίες σχετικά με τον νέο ειδικό φόρο κατανάλωσης ηλεκτρικών οχημάτων (σε πένες ανά μίλι) και το υψηλότερο κόστος δανεισμού θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη ζήτηση».

Με μερίδιο αγοράς 26,8%, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολείπονται κατά πολύ του στόχου του 33% που έχει θέσει η κυβέρνηση των Εργατικών μέσω του Zero Emission Vehicle (ZEV) Mandate για το 2026.

Η SMMT εξακολουθεί να αναμένει «ισχυρή αύξηση [στη ζήτηση], αλλά κάτω από τις φιλοδοξίες της εντολής για οχήματα μηδενικών εκπομπών (ZEV)».

Τον Απρίλιο, σύμφωνα με την SMMT, ταξινομήθηκαν 149.247 νέα αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 24% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 59,1% - ή 39.084 - ενώ πωλήθηκαν 20.597 plug-in υβριδικά, σημειώνοντας αύξηση 46,4%. Συνολικά, υπάρχουν πλέον δύο εκατομμύρια ταξινομημένα ηλεκτρικά οχήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ