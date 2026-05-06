Πολιτική | Ελλάδα

Τσίπρας: Θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τσίπρας: Θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας
«Στόχος είναι η μείωση του τελικού λογαριασμού 30%-40%. Τα εργαλεία υπάρχουν, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση», αναφέρει σε ανάρτησή του.

Στο θέμα της «ενεργειακής φτώχειας» επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας την κριτική που ασκεί στη κυβέρνηση για τη ΔΕΗ. Σε σημερινή ανάρτησή του στο Instagram, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει: «Πολλοί Έλληνες αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους τον χειμώνα, ειδικά στην επαρχία. Ελλάδα και Βουλγαρία καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ στην Ενεργειακή Φτώχεια. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα με +7% ειναι πρώτη στις αυξήσεις τιμών στην Ενέργεια».

Ακολούθως, επαναλαμβάνει τις βασικές προτάσεις του: «Η απάντηση είναι η Θέσπιση Ελάχιστης Εγγυημένης Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά. Στόχος είναι η μείωση του τελικού λογαριασμού 30%-40%. Τα εργαλεία υπάρχουν, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα γαλάζια «πηγαδάκια» για την επίσκεψη Τράμπ - Το «όχι» Καραμανλή - Η επιστροφή του… 2015 πάνω από τον Τσίπρα

Μισός φόρος για όσους επιστρέψουν στην Ελλάδα και δουλέψουν στο Δημόσιο

Ανοίγει ο δρόμος για τα θεραπευμένα δάνεια - Προσφυγές και εξαιρέσεις - To δράμα του επιχειρηματία

tags:
Αλέξης Τσίπρας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider