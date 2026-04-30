Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πάρνηθα - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Οριοθέτηθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί σε δασική περιοχή στην θέση Μαυροβούνι στην Πάρνηθα.

Τελευταία ενημέρωση 15:08

Στο σημείο επιχείρησαν 95 πυροσβέστες, 22 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 4 αεροσκάφη και drone. Παράλληλα συνδρομή παρείχαν εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου.

Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία είχε διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων από τη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ αλλά πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά.

