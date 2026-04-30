Λιανεμπόριο: Αύξηση 7,2% του κύκλου εργασιών τον Φεβρουάριο

Λιανεμπόριο: Αύξηση 7,2% του κύκλου εργασιών τον Φεβρουάριο
Αύξηση 7,2% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Φεβρουάριο, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση 7,2% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Φεβρουάριο, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026 αύξηση 6,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,6% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026 αύξηση 6,5%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026 παρουσίασε αύξηση 1,6%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026 παρουσίασε αύξηση 1,4%.

