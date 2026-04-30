Μιχαηλίδου για Σήμα Διαφορετικότητας: «Οι επιχειρήσεις περνούν στην πράξη - Συμπληρώθηκαν 100 αιτήσεις»

Το «Σήμα Διαφορετικότητας» αποτελεί την πρώτη οργανωμένη πρωτοβουλία αξιολόγησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε ζητήματα διαφορετικότητας.

Με την συμπλήρωση των 100 διαθέσιμων θέσεων ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για το «Σήμα Διαφορετικότητας», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του νέου θεσμού και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για πολιτικές ίσων ευκαιριών, συμπερίληψης και πρόληψης των διακρίσεων στον χώρο εργασίας.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Το Σήμα Διαφορετικότητας έπιασε τον στόχο των 100 αιτήσεων, δείχνοντας ότι η αγορά εργασίας ανταποκρίνεται σε μια πρωτοβουλία που δεν μένει στη θεωρία, αλλά περνά στην πράξη. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν να επενδύσουν σε εργασιακά περιβάλλοντα χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη. Δεν πρόκειται για μια τυπική πιστοποίηση, αλλά για ένα ουσιαστικό βήμα αλλαγής κουλτούρας. Στόχος μας είναι η ισότητα να γίνεται καθημερινή πρακτική στον χώρο εργασίας».

Από πλευράς της η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Έλενα Ράπτη δήλωσε: «Τα καταφέραμε! Σε μόλις δύο μήνες, φτάσαμε το ορόσημο των 100 αιτήσεων για το «Σήμα Διαφορετικότητας». 100 επιχειρήσεις έκαναν το βήμα. Επέλεξαν να επενδύσουν στη συμπερίληψη, στην ίση μεταχείριση, στον σεβασμό. Αυτό είναι μια ισχυρή απόδειξη ότι κάτι αλλάζει. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και οι επιχειρήσεις της χώρας ενώσαμε τις δυνάμεις μας, για έναν σύγχρονο χώρο εργασίας, χωρίς αποκλεισμούς. Για μια κοινωνία με περισσότερη ισότητα, συνοχή και σεβασμό στη διαφορετικότητα».

Η συμπλήρωση των 100 θέσεων συμμετοχής αναδεικνύει μια σαφή τάση: όλο και περισσότεροι εργοδότες στην Ελλάδα αντιλαμβάνονται ότι η διαφορετικότητα αποτελεί στοιχείο σύγχρονης, δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας. Η ανταπόκριση της επιχειρηματικής κοινότητας δημιουργεί ισχυρή βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του θεσμού τα επόμενα χρόνια, με στόχο τη σταδιακή διεύρυνση της συμμετοχής και την καθολική εφαρμογή του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος για καλές πρακτικές, εργαλεία και εκπαιδεύσεις, ενόψει των επόμενων σταδίων εφαρμογής του «Σήματος Διαφορετικότητας».

Η πιλοτική εφαρμογή του «Σήματος Διαφορετικότητας» υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πλαίσιο του έργου «SUB1&SUB2: Ευαισθητοποίηση της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.