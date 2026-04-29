Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη, «άφαντος» ο τζίρος

Με καθαρό τζίρο που οριακά ξεπέρασε τα 145 εκατ. ευρώ, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε οριακά, αλλά «κράτησε» τις 2.200 μονάδες. Ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap οι Cenergy και Motor Oil.

Μία ακόμα συνεδρίαση χαμηλού τζίρου στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης μετά από αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου έκλεισε με οριακές απώλειες.

Εν μέσω πιέσεων στις ευρωπαϊκές αγορές, με τις απώλειες σε Φρανκφούρτη και Παρίσι να κινούνται περί του 0,7% και με τον βρετανικό FTSE100 να υποχωρεί άνω του 1%, η ελληνική αγορά κινήθηκε σταθεροποιητικά, εμφανίζοντας μικτή εικόνα στις τράπεζες και συνολικά στον FTSE Large Cap.

Οι διεθνείς αγορές παραμένουν «όμηροι» των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με φόντο το αδιέξοδο των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου. Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να καλύπτει και τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν, φέρονται να προετοιμάζονται για αποκλεισμό διαρκείας στα Στενά του Ορμούζ, ενώ μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται απόψε η απόφαση της Fed για τα επιτόκια, πιθανότατα για τελευταία φορά υπό την ηγεσία του Πάουελ. Οποιαδήποτε εξέλιξη διαφορετική από τη διατήρηση του βασικού επιτοκίου αμετάβλητου θα αποτελέσει έκπληξη και, σε κάθε περίπτωση, το τι θα ειπωθεί στη συνέντευξη Τύπου θα είναι καθοριστικής σημασίας για τις αγορές.

Στην Ευρώπη, η απόφαση της ΕΚΤ για το επιτόκιο του ευρώ θα γίνει γνωστή αύριο. Σήμερα ανακοινώθηκαν στοιχεία που έδειξαν άνοδο του πληθωρισμού στη Γερμανία, εξέλιξη που, λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών ενέργειας, είχε προεξοφληθεί.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης «κράτησε» για δεύτερη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση το τεχνικά σημαντικό επίπεδο των 2.200 μονάδων. Έκλεισε στις 2.200,69 μονάδες με απώλειες 0,11%, μετά από διακύμανση σε εύρος 23 μονάδων. Με μία συνεδρίαση να απομένει εντός του Απριλίου, ο ΓΔ εμφανίζει μηνιαία κέρδη 6,57%, αν και σε επίπεδο εβδομάδας το πρόσημο θα κριθεί αύριο, καθώς μέχρι στιγμής ο ΓΔ υποχωρεί συνολικά σε ποσοστό 0,87%.

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε την Τετάρτη και ο δείκτης των τραπεζών, και μάλιστα σε χαμηλό ημέρας. Παρά το γεγονός ότι κινήθηκε σε θετικό έδαφος καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια των συναλλαγών, ο ΔΤΡ έκλεισε στο -0,23% και τις 2.514,76 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η Alpha Bank υποχώρησε 1,97% στα 3,43 ευρώ, ενώ Eurobank και ΕΤΕ σημείωσαν μικρές απώλειες 0,13% και 0,07% αντίστοιχα. Σε θετικό έδαφος βρέθηκε η Optima ενισχυμένη 0,67% στα 9,06 ευρώ, η Τρ. Κύπρου με άνοδο 0,60% στα 9,20 ευρώ και η Τρ. Πειραιώς με κέρδη 0,12% στα 8,20 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 51 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, έναντι 64 που υποχώρησαν και 34 που ολοκλήρωσαν τη διαπραγμάτευση αμετάβλητες. Ο ημερήσιος τζίρος παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε σε 169,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 24,66 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Μικτή εικόνα στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε το άλμα 6,72% της Cenergy, που βρέθηκε σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων, η άνοδος 3,68% της Motor Oil, καθώς και τα κέρδη των ElvalHalcor και Viohalco σε ποσοστό 2,81% και 1,92% αντίστοιχα.

Πάνω από τα 40 ευρώ με άνοδο 1,78% έκλεισε η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, για την οποία η Euroxx έδωσε σήμερα κατακόρυφα αυξημένη νέα τιμή-στόχο. Σε ποσοστό άνω του 1% ενισχύθηκαν επίσης οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ (+1,58%), Helleniq Energy (+1,48%) και Τιτάν (+1,14%). Με μικρότερα κέρδη έκλεισαν οι Jumbo (+0,69%) και Σαράντης (+0,42%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Allwyn και Aegean με απώλειες 2,35% και 2,13% αντίστοιχα. Στα 18 ευρώ το κλείσιμο του ΟΤΕ με απώλειες 1,64%, Metlen και ΔΑΑ υποχώρησαν περί του 1,5%, ενώ πτωτικά σε ποσοστό άνω του 1% κινήθηκε και η ΔΕΗ (-1,32%) στα 17,96 ευρώ. Ακολούθησαν με μικρότερες απώλειες οι μετοχές των Coca-Cola HBC (-0,82%), Aktor (-0,73%) και Lamda Development (-0,66%).