Euroxx: «Εκτοξεύει» στα 54 ευρώ την τιμή-στόχο για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σε μεγάλη ανοδική αναθεώρηση τις τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 54 ευρώ, από 34 ευρώ προηγουμένως, προχώρησαν οι αναλυτές της Euroxx, διατηρώντας σύσταση overweight.

Οι αναλυτές της Euroxx παραμένουν θετικοί για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και, όπως σημειώνουν, διακρίνουν σημαντική μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους.

«Κατά την άποψή μας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί ένα ‘αμυντικό’ στοίχημα στις ελληνικές υποδομές, με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική σε EBITDA από τις υφιστάμενες παραχωρήσεις, περιθώριο περαιτέρω επέκτασης σε νέα έργα και μεγάλο ανεκτέλεστο υπόλοιπο στον κατασκευαστικό τομέα» αναφέρει η χρηματιστηριακή.

Οι αναλυτές της Euroxx χαρακτηρίζουν την αποτίμηση της μετοχής ελκυστική, με τον τίτλο να διαπραγματεύεται με εκτιμώμενα EV/EBITDA για το 2028 στο 8,8x. Όπως εξηγούν, η αύξηση της τιμής-στόχου αντανακλά κυρίως πιο αισιόδοξες παραδοχές για την Εγνατία Οδό μετά την πλήρη ενσωμάτωσή της, χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων στις παραχωρήσεις και υψηλότερες προβλέψεις στον κατασκευαστικό τομέα. Η τιμή-στόχος συνεπάγεται εύλογο EV/EBITDA 6,2x για το 2026Ε στον κατασκευαστικό κλάδο, συνδυαστικό EV/EBITDA 7,7x για το 2026Ε στον τομέα της συμβατικής ενέργειας και περίπου 11x EV/EBITDA για το 2028Ε στις λειτουργούσες παραχωρήσεις.

Νέες εκτιμήσεις

Η Euroxx αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για το προσαρμοσμένο EBITDA της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 5% για το 2027 και κατά 12% για το 2028. Η αναβάθμιση οφείλεται κυρίως: