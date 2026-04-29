Uber: Προσθέτει bookings ξενοδοχείων μέσω της νέας συνεργασίας με την Expedia

Στο μεγαλύτερο άνοιγμά της μέχρι σήμερα στην αγορά ταξιδίων προχωρά η Uber Technologies, καθώς πλέον προσθέτει κρατήσεις ξενοδοχείων στο app της, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μία πλατφόρμα για τα πάντα.

Στο μεγαλύτερο άνοιγμά της μέχρι σήμερα στην αγορά ταξιδίων προχωρά η Uber Technologies, καθώς πλέον προσθέτει κρατήσεις ξενοδοχείων στο app της, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μία πλατφόρμα για τα πάντα.

Η κίνηση αυτή προέκυψε μετά την συνεργασία με την Expedia Group, για να διαθέτει στους Αμερικανούς, αρχικά χρήστες, την επιλογή ξενοδοχείων στην εφαρμογή, όπως ανέφερε η Uber σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη. Τα ενοικιαζόμενα καταλύματα διακοπών από την επωνυμία Vrbo της Expedia θα προστεθούν αργότερα φέτος στο app.

Για κάθε κράτηση ξενοδοχείου, τα μέλη του προγράμματος επί πληρωμή Uber One μπορούν να κερδίσουν 10% επιστροφή σε πιστώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε μελλοντικές διαδρομές ή παραγγελίες παράδοσης. Οι πελάτες μπορούν επίσης να εξοικονομήσουν έως και 20% σε μία ομάδα περίπου 10.000 ξενοδοχείων, πρόσθεσε η Uber. Οι κρατήσεις διαδρομών με Uber θα προστεθούν στην εφαρμογή Expedia τον Ιούνιο, ανέφερε η ταξιδιωτική εταιρεία.

Οι κρατήσεις ξενοδοχείων αποτελούν μια στρατηγική προσθήκη για την επιχείρηση της Uber, καθώς η εταιρεία βοηθά ήδη πολλούς ταξιδιώτες να φτάσουν στα ξενοδοχεία τους και τους παραδίδει φαγητό ή ταξιδιωτικές παροχές, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Προϊόντων Sachin Kansal σε συνέντευξή του πριν από την ανακοίνωση. Περίπου το 15% των ακαθάριστων κρατήσεων για «ride-hailing» πραγματοποιούνται από ή προς ένα αεροδρόμιο, πρόσθεσε.

Η ενσωμάτωση της Expedia αντιπροσωπεύει μια σημαντική κίνηση για τις φιλοδοξίες της Uber για τις «υπερ-εφαρμογές», οι οποίες θα επεκτείνουν την πλατφόρμα πέρα ​​από το «ride-hailing» και την παράδοση. Για να ενισχύσει αυτές τις προσπάθειες, η Uber έχει υιοθετήσει μια ποικιλία τακτικών τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συνεργασιών, των επενδύσεων σε άλλες εταιρείες και της πραγματοποίησης εξαγορών. Όλα αυτά έχουν επιτρέψει στον γίγαντα του ride-sharing να προσθέσει επιπλέον σε επιλεγμένες αγορές, όπως κρατήσεις για ποδήλατα, σκούτερ, τρένα, λεωφορεία και πτήσεις.

Η Uber δεν είναι η μόνη εταιρεία με φιλοδοξίες να αναπτύξει μια εφαρμογή που τα κάνει όλα. Η OpenAI και η Anthropic PBC προσθέτουν επίσης λειτουργίες τρίτων στα δημοφιλή chatbots τους με την ελπίδα να γίνουν ένα ολοκληρωμένο κατάστημα για τις ανάγκες εργασίας και αναψυχής των καταναλωτών.