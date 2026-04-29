Flexopack: Άλμα 25,19% για τα EBITDA το 2025 - Στα 163,7 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

Άνοδο 4,58% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Flexopack το 2025 και ανήλθε σε 163,768 εκατ. ευρώ, έναντι 156,593 εκατ. ευρώ.

Ο εταιρικός τζίρος άγγιξε τα 117,973 εκατ. ευρώ, έναντι 119,085 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,93%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 25,861 εκατ. ευρώ, έναντι 20,658 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,19% και σε εταιρικό επίπεδο σε 14,599 εκατ. ευρώ έναντι 17,711 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 17,57%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 15,375 εκατ. ευρώ, έναντι 14,063 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 9,33% και για την Εταιρεία σε 6,402 εκατ. ευρώ έναντι 12,715 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 49,65%.

Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 11,217 εκατ. ευρώ, έναντι 10,675 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,08% και για την Εταιρεία σε 4,780 εκατ. ευρώ, έναντι 9,774 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 51,09%.