«Τέρμα οι ευγένειες»: Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν καλώντας το «να βάλει μυαλό»

Οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να βάλουν μυαλό, και γρήγορα!», απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social την ώρα που οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται στο σημείο μηδέν εδώ και πολλές ημέρες.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έρθει στα συγκαλά του. Δεν ξέρουν πώς να κλείσουν συμφωνία» για το πυρηνικό, προσθέτει.

«No more Mr. Nice Guy!» (Τέρμα οι ευγένειες). Αυτός είναι ο τίτλος της ανάρτησης που δεν θα έλεγε και πολλά πράγματα, αν δεν συνοδευόταν από ένα φωτομοντάζ που δείχνει τον Τραμπ με γυαλιά «Top Gun», μαύρο κοστούμι και γραβάτα κρατώντας ένα αυτόματο όπλο και στο φόντο ένα πολεμικό σκηνικό εκρήξεων και φωτιάς.

Ο Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την πρόταση της Τεχεράνης εκφράζοντας έντονες επιφυλάξεις για την ειλικρίνεια και την καλή πίστη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που προτείνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και συμφωνία για το τέλος της κρίσης, με τις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας να αφήνονται στην άκρη, χωρίς η ολοκλήρωσή τους να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να κλειστεί συμφωνία.

Σύμφωνα με το CNN, τις επόμενες ημέρες, το Ιράν αναμένεται να καταθέσει αναθεωρημένη πρόταση για τερματισμό του πολέμου στους διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, , με τον Τραμπ να διαμηνύει πως οι ΗΠΑ δεν θα δεχθούν την προηγούμενη μορφή της που κατατέθηκε την Τρίτη.

Από την πλευρά της, η Wall Street Journal σε δημοσίευμά της ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δώσει εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν.

Όπως τονίζεται, σε πρόσφατες συσκέψεις, ο Τραμπ έχει επιλέξει να συνεχίσει να εφαρμόζει τη μέθοδο της «οικονομικής ασφυξίας» στο Ιράν στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου μέσω του περιορισμού της ναυσιπλοΐας προς και από τα λιμάνια της χώρας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ο ίδιος θεωρεί ότι οι άλλες επιλογές του (η επανέναρξη των βομβαρδισμών ή η αποχώρηση από τη σύγκρουση) εμπεριέχουν μεγαλύτερο ρίσκο από τη διατήρηση του αποκλεισμού.

Με πληροφορίες από CNN, Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ