JP Morgan: Ατού για τις ελληνικές τράπεζες η αναβάθμιση από STOXX, με εισροές 1 δισ. δολαρίων

Ξεκάθαρα θετική η αναταξινόμηση του ΧΑ από τον STOXX, λέει η JPM. Ποιες μετοχές «βλέπει» στον STOXX Europe 600 και πώς υπολογίζει την κατανομή των εισροών.

Παθητικές εισροές της τάξης του 1 δισ. δολαρίων υπολογίζουν οι αναλυτές της JP Morgan ότι θα προκύψουν για το Χρηματιστήριο της Αθήνας –με το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται προς τις τράπεζες– μετά την αναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς από τον STOXXX στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Οι αναλυτές του οίκου σχολιάζουν πως, αν και διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για την αναβάθμιση του ΧΑ από την MSCI, η αναβάθμιση από τον STOXX είναι μια αδιαμφισβήτητα θετική εξέλιξη, δεδομένου ότι πολύ λίγοι επενδυτές παρακολουθούν τα προϊόντα EM της STOXX.

Όπως εξηγούν, η προσθήκη της Ελλάδας στον STOXX Europe 600 είναι καθαρά θετική, ενώ σχεδόν το 90% των εισροών, δηλαδή περίπου 842 εκατ. ευρώ, αναμένεται να κατευθυνθεί προς τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες που εισέρχονται στον STOXX Banks Index SX7E.

Ταυτόχρονα, πέντε ακόμα μη τραπεζικές εισηγμένες αναμένεται να δουν εισροές της τάξης των 20-27 εκατ. δολαρίων.

Πιο αναλυτικά, η JPM αναμένει εισροές 278,6 εκατ. δολαρίων στην ΕΤΕ, 220,6 εκατ. δολαρίων στη Eurobank, 206,1 εκατ. δολαρίων στην Τρ. Πειραιώς και 136,3 εκατ. δολαρίων στην Alpha Bank.

Οι μετοχές που σύμφωνα με τη JPΜ επίσης θα ενταχθούν στον STOXX 600 Europe και θα δουν καθαρές εισροές είναι οι ΟΤΕ, ΔΕΗ, Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Jumbo.

Διαφορετικοί καταλύτες

«Έπειτα από το sell-off που ακολούθησε το ράλι Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και την αναταραχή λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι επενδυτές αναζητούν μετοχές με καταλύτες πέρα από τα συνήθη» αναφέρει η JP Morgan, σημειώνοντας ότι η ένταξη του ΧΑ στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών του STOXX είναι ένας τέτοιος καταλύτης.

Επιπλέον, με δεδομένη την ανακοίνωση της ΔΕΗ για την πρόθεσή της να προχωρήσει σε ΑΜΚ ύψους 4 δισ. δολαρίων, η ελληνική αγορά θα μπορούσε να επωφεληθεί από πρόσθετη εξωτερική ζήτηση.

Μεταξύ άλλων, η JP Morgan τονίζει ότι το discount των ελληνικών τραπεζών έναντι της Ευρώπης έχει σαφώς περιοριστεί τα τελευταία χρόνια και πλέον διαμορφώνεται μόλις στο 5% σε όρους 12μηνου forward P/E, έναντι μέσου discount 17% την τελευταία διετία.

Πολιτικοοικονομικό περιβάλλον

Οι αναλυτές του οίκου χαρακτηρίζουν ικανοποιητικό το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι η οικονομία εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης τόσο με βάση τα στοιχεία του 2025 όσο και τις εκτιμήσεις για το 2026.

Επιπλέον, οι αναλυτές του οίκο στέκονται και στο δημοσκοπικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των εκλογών του 2027, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι περισσότεροι επενδυτές θα εκτιμούσαν τη σταθερότητα σε επίπεδο πολιτικής και πολιτικών κατευθύνσεων στη Ελλάδα.

Επιφυλάξεις για MSCI

Κατά τα άλλα, οι αναλυτές της JP Morgan επαναλαμβάνουν ότι διατηρούν επιφυλάξεις για την επίδραση στο ΧΑ από την αναταξινόμηση που αποφάσισε η MSCI.

«Εξακολουθούμε να είμαστε δυσαρεστημένοι» αναφέρουν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ωστόσο ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην Allwyn και η ΑΜΚ της ΔΕΗ θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε ορισμένες μη τραπεζικές εταιρείες να ξεπεράσουν το όριο της MSCI και να εισέλθουν στον βασικό δείκτη ανεπτυγμένων αγορών. Έτσι, εκτιμούν ότι η Ελλάδα θα εισέλθει στον δείκτη MSCI Europe με 6 μετοχές, έναντι 8 που διαθέτει στις αναδυόμενες αγορές.

Η JPM εκτιμά ότι η αναταξινόμηση από την MSCI θα οδηγήσει σε καθαρές εκροές 220 εκατ. δολαρίων (εισροές 161 εκατ. δολαρίων από τις 6 μετοχές που μεταφέρονται στις ανεπτυγμένες αγορές έναντι εκροών 381 εκατ. δολαρίων).

Η στάθμιση της Ελλάδας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 38 μονάδες βάσης, χαμηλότερο από της Αυστρίας (51 μ.β.) και της Ιρλανδίας (65 μ.β.), αλλά υψηλότερο από της Πορτογαλίας (33 μ.β.). Η JPM επαναλαμβάνει επίσης την εκτίμηση ότι η μειωμένη στάθμιση είναι πιθανό να μειώσει τον αριθμό των επενδυτών που παρακολουθούν την αγορά.