Wall Street: Πιέσεις στην τεχνολογία από τις «αδυναμίες» της OpenAI

Τελευταία ενημέρωση 18.55

Με επιφυλακτικότητα και μεικτά πρόσημα διαπραγματεύονται οι δείκτες στην Wall Street την Τρίτη, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει «θολή» ενώ τα κρίσιμα για την ναυτιλία Στενά του Ορμούζ έχουν μετατραπεί σε απροσπέλαστη ζώνη λόγω αποκλεισμού πλοίων που συνδέονται με το Ιράν από τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, η πρόταση του Ιράν να αφήσουν για μεταγενέστερη χρονική στιγμή το πυρηνικό του πρόγραμμα, απογοήτευσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτή την άβολη κατάσταση για τους επενδυτές, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται ανοδικά 79,82 μονάδες ή 0,16% και διαμορφώνεται στις 49.247 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχωρεί 0,51% στα επίπεδα των 7.137 μονάδων. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί 0,89% και κινείται στις 24.667 μονάδες. Χθες, S&P 500 και Nasdaq σημείωσαν νέα ρεκόρ, παίρνοντας ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη.

Σήμερα ωστόσο, o τεχνολογικός κλάδος υποχωρεί, με τη μετοχή της Oracle να χάνει σχεδόν 3,5%, μετά την αναφορά της Wall Street Journal ότι η OpenAI, η δημιουργός του ChatGPT, δεν έχει πετύχει αρκετούς μηνιαίους στόχους εσόδων φέτος, σημειώνοντας κόπωση στην ανάπτυξή της. Η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Σάρα Φράιερ, ανέφερε ότι η OpenAI ίσως αδυνατεί να ανταποκριθεί στα κολοσσιαία συμβόλαια υπολογιστικής ισχύος αν δεν αυξηθούν τα έσοδα, μία δήλωση που κλονίζει το αφήγημα του AI. Από την είδηση επηρεάζεται και η μετοχή της CoreWeave, που υποχωρεί σχεδόν 4%.

Με το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται, το πετρέλαιο βρήκε την ευκαιρία να επιστρέψει πάνω από τα 110 δολάρια, μία πραγματικότητα που τρομάζει και επηρεάζει από την ναυτιλία και τα τρόφιμα μέχρι τα περιθώρια κέρδους των εργοστασίων και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Συγκεκριμένα, τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent σκαρφαλώνουν αυτή την ώρα 2,25% στα 110,66 δολάρια το βαρέλι.

Την αγορά πετρελαίου ταρακούνησε σήμερα η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από OPEC και OPEC+ από 1η Μαΐου, καταφέρνοντας ένα βαρύ πλήγμα στο καρτέλ εξαγωγής πετρελαίου και τον «ηγέτη» τους, τη Σαουδική Αραβία.

Στα εταιρικά νέα, σε αναβάθμιση του guidance για το 2026 προχώρησε η General Motors, αφού ξεπέρασε σημαντικά τις προβλέψεις της Wall Street για τα κέρδη του πρώτου τριμήνου, με «ένεση» 500 εκατ. δολαρίων στα EBITDA από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να τερματίσει και να επιστρέψει ορισμένα ποσά που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η μετοχή της υποχωρεί άνω του 3,5%.

Θετικές επιδόσεις στο α' τρίμηνο πέτυχε η Coca-Cola, με τα κέρδη και τα έσοδά της να ξεπερνούν τις προβλέψεις των αναλυτών. Ειδικότερα, ο γίγαντας των αναψυκτικών ανακοίνωσε κέρδη 86 σεντς ανά μετοχή έναντι εκτίμησης για 81 σεντς/μτχ ενώ τα έσοδά της διαμορφώθηκαν στα 12,47 δισ. δολάρια, με άνοδο 12%, υψηλότερα από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για 12,24 δισ. δολάρια. H μετοχή του κολοσσού των αναψυκτικών πραγματοποιεί άλμα άνω του 5%.