Υπογραφή σύμβασης για τη μετάπτωση του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο, Φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, προχωρά σε ένα ακόμη καθοριστικό βήμα με την μετάπτωση του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Αναβάθμισης της χώρας που πραγματοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, υπογράφηκε σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου 2026, η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Κτηματολογίου και της εταιρείας «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» (GEOANALYSI A.E.) για την υλοποίηση του έργου «Ένταξη των κτηματολογικών στοιχείων των περιοχών ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου» (DOD_EK).

Ένα σύνθετο έργο ενοποίησης

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για την πλήρη ψηφιοποίηση και ενοποίηση κρίσιμων κρατικών υποδομών, με στόχο ένα σύγχρονο, διαφανές και αποτελεσματικό Δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί μία από τις πλέον απαιτητικές παρεμβάσεις του Ελληνικού Κτηματολογίου, καθώς αφορά στην ενσωμάτωση ενός ήδη λειτουργικού και ιστορικά διαμορφωμένου συστήματος σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.

Ο Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου εφαρμόζεται έως σήμερα στη Ρόδο, την Κω και στην περιοχή Λακκί της Λέρου, καλύπτοντας συνολικά 58 κτηματολογικές περιφέρειες. Στις περιοχές αυτές τηρείται μεγάλος όγκος στοιχείων σε αναλογική μορφή, μεταξύ των οποίων περίπου 200.000 κτηματολογικές μερίδες μόνο στη Ρόδο, περισσότεροι από 2.200 τόμοι και εκατοντάδες κτηματολογικοί χάρτες, ενώ συνολικά εκτιμάται ότι θα ενταχθούν περίπου 260.000 γεωτεμάχια στο νέο σύστημα.

Η μετάπτωση αυτή δεν περιορίζεται στην ψηφιοποίηση των αρχείων, αλλά συνιστά ολοκληρωμένη διαδικασία ανασυγκρότησης και προσαρμογής των νομικών, διοικητικών και γεωχωρικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου.

Αντικείμενο και στάδια υλοποίησης

Η σύμβαση έχει συνολική διάρκεια τριάντα εννέα (39) μηνών και υλοποιείται σε δύο διακριτά στάδια.

Κατά το πρώτο στάδιο προβλέπεται η μελέτη και προσαρμογή των υφιστάμενων στοιχείων, η πλήρης ψηφιοποίηση και επεξεργασία των αναλογικών αρχείων, η δημιουργία της ψηφιακής βάσης της μετάπτωσης και η μεταφορά των δεδομένων στο Σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου. Παράλληλα, περιλαμβάνεται η υποστήριξη της λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου, με στόχο την επιτάχυνση της διαχείρισης εκκρεμών και νέων πράξεων.

Το δεύτερο στάδιο αφορά τη σταθεροποίηση της λειτουργίας και την πλήρη επιχειρησιακή ένταξη των περιοχών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, καθώς και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των υπηρεσιών.

Ψηφιακές υποδομές και επιχειρησιακή ενίσχυση

Για την υλοποίηση του έργου αξιοποιούνται υφιστάμενα ψηφιακά δεδομένα και υποδομές, ενώ προβλέπεται η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την πλήρη διαλειτουργικότητα και την παροχή σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η υλοποίηση βασίζεται σε ένα σύνθετο επιχειρησιακό μοντέλο, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομάδων νομικών, μηχανικών, στελεχών πληροφορικής και διοικητικού προσωπικού, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών.

Έργο εθνικής σημασίας

Η ένταξη του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του θα ενισχύσει την ασφάλεια των συναλλαγών, θα βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων και θα συμβάλει στην εδραίωση ενός ενιαίου, αξιόπιστου και πλήρως ψηφιακού συστήματος διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας