Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν έχει «καμιά εδαφική βλέψη» στον Λίβανο

Το Ισραήλ δεν έχει «καμιά εδαφική βλέψη» στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

Το Ισραήλ δεν έχει «καμιά εδαφική βλέψη» στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τα πλήγματά του κατά του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ στη γειτονική χώρα παρά την εκεχειρία.

«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο. Η παρουσία μας στις περιοχές που βρίσκονται κατά μήκος του βορείου εδάφους μας δεν έχει παρά μόνο έναν στόχο: την προστασία των πολιτών μας», τόνισε ο Σάαρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έχοντας δίπλα του τον Σέρβο ομόλογό του Μάρκο Τζούριτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ