Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέες απώλειες με χαμηλό τζίρο

Στα χαμηλά ημέρας για τον Γενικό Δείκτη και με ισχνό τζίρο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ευθυγραμμισμένη με την επιφυλακτικότητα των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, η ελληνική αγορά κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος στη μεγαλύτερη διάρκεια των συναλλαγών, με τις τράπεζες στο επίκεντρο των πιέσεων.

Καθοριστικά για το κλίμα στις αγορές συνεχίζει να επιδρά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα για την εξέλιξή του. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, ο κίνδυνος δευτερογενών επιδράσεων στον πληθωρισμό εντείνεται, όπως και η καθοδική πίεση στην ανάπτυξη, ενώ την αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών της ενέργειας επιτείνει και η αιφνιδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον OPEC.

Μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας, που διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, με το ένα τρίτο των μελών του διοικητικού συμβουλίου να τάσσεται ωστόσο υπέρ μιας αύξησης, τις αμέσως επόμενες ημέρες στο επίκεντρο θα βρεθούν οι Fed, ΕΚΤ και BoE.

Σε αυτό το κλίμα, οι βασικοί δείκτες σε Φρανκφούρτη, Παρίσι και Λονδίνο κινήθηκαν με εναλλαγές προσήμου, αλλά εμφανείς πτωτικές τάσεις.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό ημέρας των 2.203,09 μονάδων με απώλειες 0,85%, αν και στη διάρκεια της συνεδρίασης είχε βρεθεί να ενισχύεται έως τις 2.230 μονάδες.

Σε απώλειες υποχρεώθηκε και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχώρησε 1,18% και έκλεισε επίσης στο χαμηλό ημέρας, στις 2.520,54 μονάδες, με μοναδικό τίτλο σε θετικό έδαφος την Τρ. Κύπρου (+0,33%). Στον αντίποδα βρέθηκε η Alpha Bank με πτώση 2,48% στα 3,50 ευρώ, η ΕΤΕ υποχώρησε 1,63% στα 13,85 ευρώ, ενώ άνω του 1% υποχώρησε και ο τίτλος της Optima. Eurobank και Τρ. Πειραιώς ακολούθησαν απώλειες 0,85% και 0,65% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:2,3 με 36 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 81 σε αρνητικό και 32 αμετάβλητων.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 203,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 45% αφορούσε συναλλαγές στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ενώ η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών διαμορφώθηκε σε11,6 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισαν τα κέρδη 0,93% της Coca-Cola HBC στα 49 ευρώ, η άνοδος 0,80% της Motor Oil στα 35,30 ευρώ, ενώ οριακά ενισχυμένη έκλεισε και η μετοχή της Cenergy (+0,09%).

Στον αντίποδα βρέθηκε η Aegean με απώλειες 6,90% στα 11,73 ευρώ, λόγω και της αποκοπής μερίσματος. Πέραν των τραπεζών, σε αρνητικό έδαφος ακολούθησαν οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,62%), Allwyn (-2,40%), ElvalHalcor (-1,88%) και Τιτάν (-1,55%), ενώ άνω του 1% υποχώρησαν και οι τίτλοι των Jumbo (-1,53%), Aktor (-1,44%), Lamda Development (-1,13%) και Σαράντης (-1,10%).

Με απώλειες που δεν ξεπέρασαν το 1% ολοκλήρωσαν οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ (-0,98%), Helleniq Energy (-0,94%), ΔΕΗ (-0,55%), Viohalco (-0,55%), ενώ σε οριακά αρνητικό έδαφος βρέθηκαν και οι Metlen (-0,17%) και ΟΤΕ (-0,05%).