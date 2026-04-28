Συμφωνία Κομισιόν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για στενότερη συνεργασία

Την αναθεωρημένη συμφωνία - πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέγραψαν την Τρίτη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Ρομπέρτα Μέτσολα.

Η συμφωνία αυτή ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θωρακίζει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, βελτιώνει τον διάλογο και εγγυάται μεγαλύτερη διαφάνεια. Θεσπίζει ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο συνεργασίας ώστε η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργάζονται απρόσκοπτα, με πλήρη σεβασμό της θεσμικής ισορροπίας και των προνομίων που απονέμουν οι ευρωπαϊκές Συνθήκες. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η αναθεώρηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της δέσμευσης που ανέλαβε η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθύνσεις της, και με βάση το σύνολο των αρχών που συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο Προέδρων. Η τελευταία έκδοση της συμφωνίας υπεγράφη το 2010, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Όταν οι πολίτες στρέφονται στην Ευρώπη για απαντήσεις, απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. Για να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλες και όλους τους πολίτες μας, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να συνεργάζονται ακόμη πιο στενά. Η συμφωνία αυτή καταδεικνύει τη δέσμευση και τη συνεργασία μας για την επίτευξη αυτού του κοινού στόχου».