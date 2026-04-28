Ειδήσεις | Ελλάδα

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στη Σκιάθο - Αισθητός στην Αττική

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα βόρεια της Σκιάθου.

Τελευταία ενημέρωση 16:28

Νέος σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Σκιάθο, ενώ έγινε αισθητός και στην Αττική.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα βόρεια της Σκιάθου με εστιακό βάθος 14,1 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα, στο ίδιο σημείο, είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Σεισμός τώρα
Σεισμός
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider