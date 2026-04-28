Καρέλιας: Στα 1,67 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2025 - Μέρισμα 14,60 ευρώ/μετοχή

Ξεπέρασε τα 1,67 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του κατέγραψε η Καπνοβιομηχανία Καρέλια για το 2025, ενώ ο καθαρός κύκλος εργασιών (εκτός Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ) σημείωσε άνοδο 21% (Εταιρεία: +11%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση αυτή προήλθε τόσο από την ελληνική αγορά όσο και από τις διεθνείς πωλήσεις, και επιτεύχθηκε παρά την αρνητική επίδραση της ισοτιμίας του δολαρίου.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι βελτιωμένες εργοστασιακές τιμές και οι ιδιαίτερα υψηλοί όγκοι πωλήσεων, οι οποίοι για πρώτη φορά ξεπέρασαν τα 18,1 δισ. τσιγάρα και τους 1.213 τόνους καπνού για στριφτό.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, καθώς και της σταδιακής αποκλιμάκωσης των τιμών πρώτων υλών, το μικτό περιθώριο κέρδους επί του καθαρού κύκλου εργασιών ανήλθε σε 47,40%, έναντι 46,96% το 2024. Αντίθετα, τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου υποχώρησαν κατά 8,20%, κυρίως λόγω αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών ύψους Ευρώ 22 εκ. (έναντι θετικών Ευρώ 14,2 εκ. το 2024), καθώς και μειωμένων εσόδων από τόκους καταθέσεων και ομολόγων κατά 9,05%, ως αποτέλεσμα της πτωτικής πορείας των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Αύξηση όγκου πωλήσεων στην ελληνική αγορά

Στην ελληνική αγορά, παρά τον έντονο ανταγωνισμό από προϊόντα εναλλακτικής παροχής νικοτίνης, επιτεύχθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων τσιγάρων κατά περίπου 4,6%, ως αποτέλεσμα της ισχυρής πορείας των βασικών σημάτων μας. Στον καπνό για στριφτό, παρά τη μικρή συρρίκνωση της κατηγορίας, οι όγκοι πωλήσεων διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2024. Η επίδοση αυτή επηρεάστηκε αρνητικά από τη φημολογούμενη — και τελικά εφαρμοσθείσα — κατάργηση των Duty Free από τα χερσαία συνοριακά καταστήματα ταξιδιωτικής λιανικής από τις αρχές του 2026, η οποία οδήγησε σε σημαντική μείωση παραγγελιών κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Αύξηση και στις διεθνείς αγορές

Στις διεθνείς αγορές, ο όγκος πωλήσεων τσιγάρων αυξήθηκε κατά περίπου 10,5%, ενώ στον καπνό για στριφτό σημειώθηκε άνοδος 5,5%. Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία στη Βουλγαρία, όπου, παρά τις δύο αυξήσεις στη φορολογία καπνού εντός του 2025, η θυγατρική μας κατέγραψε αύξηση όγκου πωλήσεων 11,2% στα τσιγάρα και σχεδόν 2% στον καπνό.

Αντίστοιχα, σε όλες τις υπόλοιπες βαλκανικές αγορές (Σερβία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία), ο Όμιλος ενίσχυσε τόσο τους όγκους πωλήσεων όσο και τα μερίδια αγοράς, παρά τις συνεχείς φορολογικές επιβαρύνσεις. Μικρή υστέρηση στον καπνό καταγράφηκε σε Αλβανία και Μαυροβούνιο, η οποία αντισταθμίστηκε από την άνοδο σε Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο.

Στις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πωλήσεις τσιγάρων κινήθηκαν ανοδικά, με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις στη Γαλλία (+53%), την Ισπανία (+6%), την Αυστρία (+18%), την Κροατία (+49%), την Τσεχία (+5,7%) και το Λουξεμβούργο (+13%). Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη Ρουμανία, όπου οι όγκοι πωλήσεων υπερτριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2024.

Αντίθετα, μικρή κάμψη σημειώθηκε σε Πορτογαλία και Σλοβακία, ενώ στις υπόλοιπες αγορές (Κύπρος, Βέλγιο, Ολλανδία) οι πωλήσεις διατηρήθηκαν σταθερές. Στον καπνό για στριφτό, το σήμα George Karelias and Sons σημείωσε σημαντική άνοδο στην Αυστρία (+20%) και την Κροατία (+46%), ενώ η νέα σειρά American Legend παρουσίασε σταθερή ανάπτυξη στην Ισπανία. Στις εκτός ΕΕ αγορές της Δυτικής Ευρώπης, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν μικρή κάμψη, ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς. Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα στα καταστήματα ταξιδιωτικής λιανικής της Τουρκίας (τσιγάρα +16%, καπνός +13%), ως αποτέλεσμα της στοχευμένης τιμολογιακής μας πολιτικής και της αυξανόμενης αναγνωρισιμότητας των σημάτων μας. Στη Βόρεια Αφρική, παρά την πολιτική και οικονομική αστάθεια, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 10%, υπερκαλύπτοντας τις απώλειες από την αγορά Duty Free της Αιγύπτου. Παράλληλα, στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, οι αυξημένες πωλήσεις σε Αρμενία και Μολδαβία αντιστάθμισαν πλήρως τις απώλειες στη Γεωργία.

Για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης, ο Όμιλος προχώρησε μέσα στην χρήση σε επενδύσεις νέων παραγωγικών μονάδων συνολικού ύψους Ευρώ 6,9 εκ., ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 4,6%. Κατά το 2025, η ΚΑΡΕΛΙΑ συνεισέφερε στα κρατικά ταμεία, μέσω Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ΦΠΑ και λοιπών φόρων, συνολικά Ευρώ 735,5 εκ. — το υψηλότερο ποσό στην ιστορία της — που αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 1% των συνολικών ετήσιων φορολογικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, οι εισφορές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ξεπέρασαν τα Ευρώ 7,7 εκ..

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, υπερέβησαν τα 845 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αντανακλώντας τη βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία, τη συγκράτηση των εξόδων και την απόδοση των επενδυτικών τοποθετήσεων.

Διανομή μερίσματος

Σε συνέχεια της θετικής αυτής πορείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025 ύψους Ευρώ 14,60 ανά μετοχή, αυξημένου κατά περίπου 4,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 4,1% βάσει της τιμής μετοχής της 31.12.2025.