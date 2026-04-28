Το Καζακστάν θα κατευθύνει σε ρωσικά λιμάνια το πετρέλαιο που προορίζεται για τη Γερμανία

Το Καζακστάν θα κατευθύνει το αργό πετρέλαιο που επρόκειτο να σταλεί στη Γερμανία μέσω του αγωγού Druzhba σε λιμάνια στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας, αφότου η Μόσχα ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει από τον Μάιο τις ροές πετρελαίου από το Καζακστάν.

Οι ροές αυτές προμήθευαν το διυλιστήριο PCK Schwedt (στην πόλη Σβεντ), που αποτελεί την κύρια πηγή καυσίμων του Βερολίνου, του οποίου η γερμανική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο από τον κύριο μέτοχο του την ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft, μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Οι ροές αντιπροσώπευαν το 17% του αργού πετρελαίου του διυλιστηρίου.

Το υπουργείο ανακοίνωσε τον Μάιο ότι περίπου 160.000 τόνοι θα σταλούν στον τερματικό της Κοινοπραξία του Αγωγού της Κασπίας (CPC) στην Μάυρη Θάλασσα και 100.000 τόνοι στο λιμάνι Ουστ Λούγκα στη Θάλασσα της Βαλτικής.

Αναταραχή στις ρωσικές ροές

Η Μόσχα έλαβε την απόφαση να διακόψει τις ροές από το Καζακστάν αφότου οι ρωσικές ροές πετρελαίου μέσω μια ξεχωριστής διακλάδωσης του αγωγού Druzhba προς την Ουγγαρία και Σλοβακία μέσω Ουκρανίας διεκόπησαν προσωρινά.

Το Κίεβο απέδωσε το περιστατικό με τη διακοπή των ροών στις ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε υποδομές του αγωγού, ενώ η Ουγγαρία και η Σλοβακία κατηγόρησαν την Ουκρανία για σκόπιμη διακοπή των προμηθειών.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ επικαλέσθηκε την περασμένη εβδομάδα «τεχνικούς λόγους» για τη διακοπή των προμηθειών προς τη Γερμανία, χωρίς να δώσει περισσότερες εξηγήσεις.

Πηγές του κλάδου δήλωσαν ότι οι ουκρανικές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις του αγωγού Druzhba στη Ρωσία, όπως και στον σταθμό άντλησης Ουνέτσα τον περασμένο χρόνο, θα μπορούσαν να μειώσουν τη δυνατότητα και την ικανότητα άντλησή πετρελαίου τόσο προς τη Γερμανία όσο και προς την Ουγγαρία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να καθορίσει το επίπεδο της ζημιάς στις εγκαταστάσεις ή των δυνατοτήτων τους.

Η ρωσική εταιρεία Transneft που διαχειρίζεται μονοπωλιακά τους αγωγούς πετρελαίου δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες εβδομάδες στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων εξαγωγής πετρελαίου.

Ο υπουργός Ενέργειας του Καζακστάν, Έρλαν Ακενζένοφ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η απόφαση να σταματήσει η ροή αργού πετρελαίου προς τη Γερμανία πιθανότατα προκλήθηκε από επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ιγκόρ Γιουσκόφ, αναλυτής στο κρατικό Χρηματοοικονομικό Πανεπιστήμιο της Ρωσίας, δήλωσε ότι η ασφάλεια των λιμένων της Ρωσίας είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης.

«Εάν η Ευρώπη δεν μπορεί να επηρεάσει την Ουκρανία και οι επιθέσεις σε ρωσικούς τερματικούς σταθμούς εξαγωγής συνεχιστούν, ο κόσμος κινδυνεύει να χάσει όχι μόνο ένα μέρος του ρωσικού πετρελαίου αλλά και το καζακικό πετρέλαιο, κάτι που θα ανέβαζε τις τιμές», είπε ο ίδιος .

Το Καζακστάν εξήγαγε 2.146 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαίου στη Γερμανία πέρυσι μέσω του αγωγού Druzhba, ή περίπου 43.000 βαρέλια ημερησίως ενώ έστειλε 730.000 τόνους το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ