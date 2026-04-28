Coca-Cola: Άλμα εσόδων 12% στο 1ο τρίμηνο - Στα 12,47 δισ. δολάρια

Θετικές επιδόσεις στο α' τρίμηνο πέτυχε η Coca-Cola, με τα κέρδη και τα έσοδά της να ξεπερνούν τις προβλέψεις των αναλυτών. Ειδικότερα, ο γίγαντας των αναψυκτικών ανακοίνωσε κέρδη 86 σεντς ανά μετοχή έναντι εκτίμησης για 81 σεντς/μτχ ενώ τα έσοδά της διαμορφώθηκαν στα 12,47 δισ. δολάρια με άνοδο 12%, υψηλότερα από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για 12,24 δισ. δολάρια.

Για ολόκληρο το έτος, η Coca-Cola αναβάθμισε το guidance της και προβλέπει πλέον συγκρίσιμη αύξηση κερδών ανά μετοχή κατά 8% έως 9%, από 7% έως 8% προηγουμένως. Παράλληλα, επιβεβαίωσε το πρότερο forecast της για οργανική αύξηση εσόδων κατά 4% έως 5%, με τη μετοχή να σκαρφαλώνει 2,41% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Η τριμηνιαία εικόνα της δείχνει ότι οι προσπάθειες της Coca-Cola να κερδίσει τους καταναλωτές με πιο υγιεινές εναλλακτικές λύσεις όπως η Zero ή η Light αποδίδουν.

Τα μικρότερα μπουκάλια και κουτάκια στηρίζουν στην ανάπτυξη, καθώς οι καταναλωτές προσέχουν τις δαπάνες τους εν μέσω ράλι τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου με το Ιράν. Η μεγαλύτερη εταιρεία ποτών στον κόσμο υφίσταται επίσης αλλαγή ηγεσίας. Ο Χενρίκε Μπράουν ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος στα τέλη Μαρτίου μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στην εταιρεία, αντικαθιστώντας τον Τζέιμς Κουίνσι, ο οποίος ήταν στο τιμόνι για εννέα χρόνια ενώ θεωρείται γνώστης του πολύπλοκου συστήματος εμφιάλωσης και διανομής.

«Είχαμε ένα δυνατό ξεκίνημα για το έτος. Η απόδοσή μας αυτό το τρίμηνο αντικατοπτρίζει την ακλόνητη προσοχή μας στο να παραμένουμε κοντά στον καταναλωτή, να δρούμε έγκαιρα και να διαχειριζόμαστε την πολυπλοκότητα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε καθώς πλοηγούμαστε σε ένα δυναμικό περιβάλλον» υπογράμμισε ο CEO.