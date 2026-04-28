Η ΕΕ προτείνει σχέδιο για πιο απλή και αποτελεσματική νομοθέτηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο εκσυγχρονισμού της νομοθέτησης στην ΕΕ, με στόχο πιο απλούς, σαφείς και αποτελεσματικά εφαρμοζόμενους κανόνες.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στη μείωση της πολυπλοκότητας, στη βελτίωση της ποιότητας των νόμων, στην καλύτερη επιβολή τους και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ενιαίας αγοράς. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη διαφάνεια, στη χρήση τεκμηρίων και στην αποφυγή περιττών ρυθμιστικών βαρών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη.

Οι 5 βασικοί άξονες της πρότασης είναι η απλότητα από τον σχεδιασμό, ώστε οι νόμοι να είναι ξεκάθαροι, κατανοητοί και εύκολα εφαρμόσιμοι, η ενίσχυση της καλύτερης νομοθέτησης με περισσότερη διαφάνεια, συμμετοχή και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, η απλοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας μέσω της μείωσης επικαλύψεων και πολυπλοκότητας στο ήδη ισχύον δίκαιο, η αντιμετώπιση της υπερρύθμισης με περιορισμό των επιπλέον εθνικών απαιτήσεων πέρα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων με ενίσχυση της επιβολής και μείωση των καθυστερήσεων.

Συνολικά, η πρόταση στοχεύει σε ένα πιο απλό, συνεκτικό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ