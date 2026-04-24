Ολοταχώς για εβδομαδιαίες απώλειες 2,5% οι ευρωαγορές με μεσανατολικές πιέσεις

Οι ευρωγορές πασχίζουν να βρουν τα πατήματα τους όσο το ρολόι μετρά αντίστροφα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν.

Τελευταία ενημέρωση 12:20

Προς εβδομάδα απωλειών οδεύουν οι ευρωαγορές με νέες πιέσεις την Παρασκευή καθώς οι επενδυτές παρέμειναν ανήσυχοι για την έλλειψη προόδου στη σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν, παρακολουθώντας παράλληλα στενά τα εταιρικά αποτελέσματα.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 διολισθαίνει 0,91% στις 608 μονάδες και οδηγείται σε εβδομαδιαία πτώση 2,5% μετά από 4 εβδομάδες κερδών. Ο Euro Stoxx 50 χάνει 0,67% στις 5.855 μονάδες.

Στους επιμέρους ευρωπαϊκούς δείκτες, απώλειες σημειώνει ο FTSE 100 κατά 0,78% στις 10.375 μονάδες, ο IBEX 35 αποδυναμώνεται 1,36% στις 17.643 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 «χάνει» 1,24% στις 8.125 μονάδες, ενώ τέλος ο ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί 1,07% στις 47.390 μονάδες. Ο δείκτης DAX στην Φρανκφούρτη, παρόλο που ήταν ο μόνος που άνοιξε ανοδικά, αυτή τη στιγμή σημειώνει απώλειες 0,5% στις 24.032 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να ανεβαίνουν, με το αμερικανικό αργό WTI να ενισχύεται 1,45% στα 97,24 δολάρια ανά βαρέλι. Το βρετανικό Brent διαπραγματεύεται στα 106,88 δολάρια ανά βαρέλι, κερδίζοντας 1,72%. Οι τιμές αυξήθηκαν ακόμη και όταν το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν την εκεχειρία τους για τρεις εβδομάδες μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στα μάκρο της ημέρας, αύξηση κατέγραψαν τον Μάρτιο οι λιανικές πωλήσεις στην Βρετανία, λαμβάνοντας σημαντική ώθηση από τον όγκο των πωλήσεων καυσίμων, καθώς οι πολίτες έσπευσαν να φουλάρουν τα οχήματά τους λόγω της ανόδου των τιμών της βενζίνης εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Την Πέμπτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους «μην με βιάζετε», όταν ρωτήθηκε για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία με το Ιράν. Είπε επίσης ότι δεν θα θέσει «χρονοδιάγραμμα» για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Σημειώνεται πως χθες το βράδυ εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, έπειτα από αναφορές για κινητοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στην πρωτεύουσα του Ιράν.

Ασιατικές αγορές

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού έκλεισαν με μικτά πρόσημα, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί παρά την είδηση για τρίμηνη παράταση της εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου, έχοντας γνώμονα την παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 0,97% κλείνοντας την ημέρα συναλλαγών στις 59.716,18 μονάδες. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έκλεισε ενισχυμένος κατά 0,19% στις 25.961 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της Κίνας έχασε 0,35% στις 4.769,37. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,08% στις 8.786,5.