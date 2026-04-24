Ο ΠΟΥ χαιρετίζει τα αποτελέσματα της εκστρατείας «για την κάλυψη του χαμένου χρόνου» στον παιδικό εμβολιασμό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι σημειώθηκε πρόοδος στην εκστρατεία του για την «κάλυψη του χαμένου χρόνου» στους παιδικούς εμβολιασμούς, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία covid-19.

Η πανδημία επιβάρυνε τα συστήματα υγείας των χωρών και προκάλεσε προβλήματα στις εκστρατείες εμβολιασμού, γεγονός που οδήγησε στην επανεμφάνιση μολυσματικών ασθενειών, όπως η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα. Για τον λόγο αυτόν ο ΠΟΥ, η Unicef και η Gavi, η διεθνής συμμαχία για τα εμβόλια, ξεκίνησαν το 2023 εκστρατεία «για την αναπλήρωση του χαμένου χρόνου» στον παιδικό εμβολιασμό.

Η πρωτοβουλία αυτή ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου.

Τα οριστικά δεδομένα βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία, αλλά «η παγκόσμια πρωτοβουλία φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της να προσεγγίσει τουλάχιστον 21 εκατομμύρια ανεμβολίαστα ή υποεμβολιασμένα παιδιά», ανέφεραν οι τρεις οργανισμοί σε ανακοίνωσή τους.

Από το 2023 ως το 2025 το πρόγραμμα αυτό επέτρεψε να εμβολιαστούν περίπου 18,3 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 1 με 5 ετών σε 36 χώρες χάρη σε περισσότερες από 100 εκατομμύρια δόσεις βασικών εμβολίων. Μεταξύ των παιδιών αυτών περίπου 12,3 εκατομμύρια δεν είχαν εμβολιαστεί ποτέ και 15 εκατομμύρια δεν είχαν εμβολιαστεί κατά της ιλαράς.

Το πρόγραμμα επέτρεψε να χορηγηθούν 23 εκατομμύρια δόσεις αδρανοποιημένου εμβολίου πολιομυελίτιδας (IPV) σε υποεμβολιασμένα ή μη εμβολιασμένα παιδιά.

«Προστατεύοντας τα παιδιά που δεν έχουν μπορέσει να εμβολιαστούν εξαιτίας των προβλημάτων στις υπηρεσίες υγείας που προκλήθηκαν από την covid-19, το πρόγραμμα Great Catch-Up βοήθησε στην αντιστροφή μιας από τις σημαντικότερες αρνητικές συνέπειες της πανδημίας», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Αυτή «η μεγαλύτερη διεθνής προσπάθεια που έχει αναληφθεί ποτέ για την ανοσοποίηση μη εμβολιασμένων παιδιών με τα απαραίτητα εμβόλια δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν κυβερνήσεις, εταίροι και κοινότητες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Gavi Σάνια Νιστάρ.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής της υπηρεσίας εμβολιασμού στη Unicef Εφραίμ Λεμάνγκο ζήτησε να συνεχιστούν οι προσπάθειες εμβολιασμού, πέρα από την πρωτοβουλία αυτή.

«Η βασική πρόκληση είναι να θεσπιστούν συστήματα εμβολιασμού ικανά να φτάσουν και να προστατεύσουν κάθε παιδί εγκαίρως, προτού αυτό φτάσει στο όριο ηλικίας για εμβολιασμό. Αυτή τη στιγμή, κάθε χρόνο, 14,3 εκατομμύρια παιδιά δεν λαμβάνουν κανένα εμβόλιο στο πλαίσιο των τακτικών προγραμμάτων εμβολιασμού», σημείωσε.

Η Κέιτ Ο’ Μπράιεν διευθύντρια της υπηρεσίας εμβολίων του ΠΟΥ ζήτησε από την πλευρά της να καταπολεμηθούν οι επιφυλάξεις αναφορικά με τα εμβόλια, επισημαίνοντας ότι «η αυξανόμενη πολιτικοποίηση των εμβολίων και της υγείας» είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ