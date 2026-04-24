Ταμείο Ανάκαμψης: Έρχεται η τελική αναθεώρηση - Έχει γίνει το 53% των ορόσημων

Ανακατανομή πόρων για να διασφαλιστεί πλήρης απορρόφηση προανήγγειλε ο Νίκος Παπαθανάσης από 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Στις αρχές Μαΐου το 8ο αίτημα πληρωμής για τουλάχιστον 1,46 δισ. ευρώ.

Στην τελική αναθεώρηση του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προχωρά η κυβέρνηση, με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων στο περιορισμένο χρονικό διάστημα που απομένει έως τις 31 Αυγούστου για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το αναθεωρημένο σχέδιο αναμένεται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του Μαΐου -πιθανότατα προς τα μέσα του μήνα.

Η αναθεώρηση αφορά έργα και μεταρρυθμίσεις που εμφανίζουν καθυστερήσεις ή μειωμένες πιθανότητες ολοκλήρωσης εντός των δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων. Στόχος είναι οι διαθέσιμοι πόροι να μετακινηθούν προς παρεμβάσεις με υψηλότερο βαθμό ωριμότητας και καλύτερη απορρόφηση, ώστε να μην υπάρξει απώλεια κοινοτικών κονδυλίων.

Για έργα που ενδέχεται να απενταχθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης από άλλα ευρωπαϊκά μέσα που «τρέχουν» ήδη ή θα ξεκινήσουν από εφέτος, όπως το ΕΣΠΑ 2021-2027, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πρωτοποριακή θέση, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ στις εκταμιεύσεις» και ότι έχει ήδη επιτύχει την εκταμίευση της 7ης δόσης ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προχωρά σταθερά στις μεταρρυθμίσεις και «τις πρώτες μέρες του Μαΐου θα ολοκληρώσουμε την υποβολή του 8ου αιτήματος», η οποία αφορά τουλάχιστον 1,46 δισ. ευρώ από το σκέλος των επιχορηγήσεων και συνδέεται με την εκπλήρωση 33 οροσήμων και στόχων, τα οποία, σύμφωνα με τον υπουργό, έχουν ήδη καλυφθεί.

Ο ίδιος σημείωσε ότι σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων και οργανισμών έχει ήδη ωφεληθεί από τα δάνεια και τις επιδοτήσεις του Ταμείου, ενώ υπογράμμισε ότι για την περίοδο 2026-2030 η χώρα θα διαθέτει «υπερδιπλάσιο πρόγραμμα ανάπτυξης».

Αναφερόμενος στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, επεσήμανε ότι έχουν ήδη ανακατευθυνθεί 2,1 δισ. ευρώ, με αναμενόμενο όφελος άνω του 1 δισ. ευρώ, ενώ πρόσθεσε ότι «μένουν 7 δισ. να τρέξουν έως το 2030» και ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για νέα χρηματοδότηση ύψους 49,5 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι εχθές μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε στις 22 Απριλίου 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, που αντιστοιχούν στην 7η δόση του ελληνικού σχεδίου Ανάκαμψης.

Μετά την καταβολή αυτή, οι συνολικοί πόροι που έχει λάβει η χώρα ανέρχονται σε 24,6 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 68,5% της συνολικής κατανομής των 35,95 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, έχει πλέον επιτευχθεί το 53% των συνολικών οροσήμων και στόχων του εθνικού σχεδίου, ποσοστό που τοποθετεί την Ελλάδα στις χώρες με υψηλή πρόοδο υλοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, «η Ελλάδα θα είναι παράδειγμα για όλες τις χώρες και δεν θα χάσουμε ευρώ».

Τα μηνύματα Ντομπρόβσκις

Για το ταμείο Ανάκαμψης μίλησε σε αποκλειστική του συνέντευξη στο Insider ο Επίτροπος Οικονομίας, Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις. Ανέφερε πως για την πρόταση του νέου πολυετούς προϋπολογισμού-ΠΔΠ, «είχαμε ήδη κατά νου τα διδάγματα από το RRF. Έτσι, διατηρήσαμε την προσέγγιση για τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης (ΡΡΡ) και συνδυάσαμε αυτήν την προσέγγιση με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις.

«Επειδή είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης της παραγωγικότητας, να συνεχίσουμε αυτήν την προσέγγιση που βασίζεται στην απόδοση, με ορόσημα και στόχους όπως στο RRF», ανέφερε ακόμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

«Ταυτόχρονα, αντλήσαμε και ορισμένα διδάγματα. Έτσι, προτείναμε να διεξαχθούν τα νέα πλάνα υπό αμοιβαία διαχείριση (shared management) όπως η πολιτική συνοχής, όχι υπό άμεση διαχείριση όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Προτείναμε επίσης τη συμμετοχή περισσότερων περιφερειακών και τοπικών αρχών τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή των πλάνων. Αυτή ήταν μια από τις επικρίσεις που δέχθηκε το RRF, ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές δεν συμμετείχαν επαρκώς» τόνισε μιλώντας στο Insider.gr και στον Γιάννη Παπαγεωργίου.

«Επιπλέον, λαμβάνουμε υπόψη τα διοικητικά βάρη (administrative burden), προσπαθώντας να τα περιορίσουμε επίσης, καθώς αυτό ακούμε επίσης από τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα κράτη μέλη, αλλά και από τους δικαιούχους των κονδυλίων. Συνοδεύονται από αρκετά σημαντικά διοικητικά βάρη, επομένως προσπαθούμε επίσης να τα βελτιστοποιήσουμε», σημείωσε ακόμα ο Βάλντις Ντομπρόβσκις.