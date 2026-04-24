Βρετανία: Αυξήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις τον Μάρτιο

Newsroom
Βρετανία: Αυξήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις τον Μάρτιο
Ο όγκος των πωλήσεων σημείωσε αύξηση 0,7% τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αύξηση κόντρα στις προσδοκίες κατέγραψαν τον Μάρτιο οι λιανικές πωλήσεις στην Βρετανία, λαμβάνοντας σημαντική ώθηση από τον όγκο των πωλήσεων καυσίμων, καθώς οι πολίτες έσπευσαν να φουλάρουν τα οχήματά τους λόγω της ανόδου των τιμών της βενζίνης εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Πιο αναλυτικά, ο όγκος των πωλήσεων σημείωσε αύξηση 0,7% τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, τη στιγμή που αναλυτές σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν μηδενική μεταβολή. Τον Φεβρουάριο, οι λιανικές πωλήσεις στην Βρετανία είχαν μειωθεί κατά 0,6%.

Εξαιρουμένων των καυσίμων κίνησης, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν και πάλι, κατά 0,2%.

