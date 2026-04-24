Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικά ο Γενικός Δείκτης, στο επίκεντρο η ΔΕΗ

Upd. 14:07

Σε απώλειες υποχρεώνεται την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω διστακτικότητας στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, ενώ ξεχωρίζει η υποχώρηση της μετοχής της ΔΕΗ, υπό το «βάρος» της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Με την αγορά να «ζυγίζει» σενάρια για το discount με το οποίο θα υλοποιηθεί η ΑΜΚ, ο τίτλος της ΔΕΗ κινείται μέχρι στιγμής μεταξύ 16,95 ευρώ και 18,19 ευρώ, περιορίζοντας τις απώλειες 8,5% σε 3,44% με αυξημένο όγκο που αγγίζει τα 2,5 εκατ. τεμάχια.

Εκτός συνόρων, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο, με τις τιμές του Brent να κινούνται πάνω και από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Όσο τηρείται η εκεχειρία, δεν υπάρχουν φόβοι για νέες ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κόλπου. Ωστόσο, ο καθοριστικός παράγοντας παραμένει το κλείσιμο των Στενών, στοιχείο που αρκεί για να διατηρήσει της τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια.

Από ξένους αναλυτές, εκλαμβάνεται ως κλιμάκωση η διαταγή του Ντόναλντ Τραμπ προς το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό να «πυροβολεί και να εξουδετερώνει» σκάφη που τοποθετούν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. Το ίδιο και οι αναφορές ότι χθες ενεργοποιήθηκαν αντιαεροπορικά συστήματα σε περιοχές της Τεχεράνης απέναντι σε «εχθρικούς στόχους». Στο μεταξύ, ωστόσο, ανακοινώθηκε η παράταση της εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου για ακόμη τρεις εβδομάδες αν και, σε κάθε περίπτωση, οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.

Στα ευρωπαϊκά ταμπλό, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,35%, ενώ σε Λονδίνο και Παρίσι οι βασικοί δείκτες καταγράφουν απώλειες 0,55% και 0,85% αντίστοιχα.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.221,88 μονάδες με απώλειες 0,57%. Νωρίτερα ο ΓΔ βρέθηκε να υποχωρεί έως τις 2.211 μονάδες.

Πτωτικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, με απώλειες 1,20% στις 2.561,45 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του σε αρνητικό έδαφος. Η ΕΤΕ υποχωρεί 1,58% στα 14,05 ευρώ, Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank ακολουθούν με απώλειες περί του 1,1%-1,2%, ενώ στο -0,99% κινείται η Eurobank. Σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν και οι τίτλοι των Τρ. Κύπρου (-0,81%) και Optima (-0,66%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,2 με 53 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 61 σε αρνητικό και 35 αμετάβλητων.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 116,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 43,1 εκατ. ευρώ αφορούν συναλλαγές στη μετοχή της ΔΕΗ, ενώ η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών ανέρχεται σε 17,52 εκατ. ευρώ.