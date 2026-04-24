Επ. Ανταγωνισμού: Αναγκαία η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους εδαφικούς περιορισμούς προμήθειας

Την ανάγκη θέσπισης ειδικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των εδαφικών περιορισμών προμήθειας (Territorial Supply Constraints - TSCs) αναδεικνύει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, επισημαίνοντας τα σημαντικά εμπόδια που δημιουργούν στην εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Όπως υπογραμμίζει, αυτές οι πρακτικές, που εντάσσονται κυρίως σε κάθετες συμφωνίες διανομής και προμήθειας, περιορίζουν τη δυνατότητα διασυνοριακού εμπορίου, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές.

Αναλυτικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει τα εξής:

Οι εδαφικοί περιορισμοί προμήθειας είναι μία κατηγορία περιορισμών του ανταγωνισμού που συναντώνται σε κάθετες συμφωνίες (όπως είναι οι συμφωνίες διανομής και προμήθειας). Με αυτούς τους περιορισμούς ο προμηθευτής περιορίζει την περιοχή στην οποία ο διανομέας ή ο αγοραστής μπορεί να πουλήσει τα αγαθά.

Αυτοί οι περιορισμοί αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, καθώς δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών σε ένα κράτος-μέλος και τη μεταπώλησή τους σε άλλο και κατατάσσονται μεταξύ των δέκα πιο επιζήμιων φραγμών για το ενδοενωσιακό εμπόριο. Το δίκαιο ανταγωνισμού αποτελεί αποτελεσματικό μηχανισμό αντιμετώπισής τους όταν αυτοί οι περιορισμοί προκύπτουν από αντιανταγωνιστικές συμφωνίες ή μονομερείς πρακτικές επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση. Ωστόσο, πολλές πρακτικές που επηρεάζουν την ενιαία αγορά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ιδίως όταν προέρχονται από επιχειρήσεις χωρίς δεσπόζουσα θέση.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει πραγματοποιήσει συγκριτικές έρευνες λιανικών τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών μεταξύ Ελλάδας και άλλων κρατών-μελών, καθώς και μελέτες για την απουσία παράλληλου εμπορίου σε βασικές εισροές της γεωργικής παραγωγής. Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης του διασυνοριακού εμπορίου, ώστε λιανοπωλητές, χονδρέμποροι και καταναλωτές να μπορούν να προμηθεύονται προϊόντα από οποιοδήποτε κράτος-μέλος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε δράσεις για τους εδαφικούς περιορισμούς που επηρεάζουν καταναλωτικά αγαθά καθημερινής χρήσης. Η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη από το 2024 και συμβάλλει ενεργά στην εν λόγω πρωτοβουλία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπέβαλλε τις απόψεις της στην πρόσκληση υποβολής στοιχείων για την Εκτίμηση Επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισημαίνοντας την ανάγκη υιοθέτησης νομοθεσίας που θα προσδιορίζει εκ των προτέρων ορισμένες απαγορευμένες πρακτικές. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να ελέγχονται και πρακτικές προμηθευτών χωρίς δεσπόζουσα θέση, όταν αυτές έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά και στους καταναλωτές.