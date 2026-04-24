Κουτεντάκης (Πειραιώς): Οι τρεις βασικές τάσεις στο embedded banking

«To embedded finance αποτελεί για τους μεγάλους τραπεζικούς ομίλους ευκαιρία επανατοποθέτησης στην αγορά, εφόσον αξιοποιήσουν τα δομικά τους πλεονεκτήματα και συνδυάσουν την εμπειρία του πελάτη, με την προστασία του και την εμπιστοσύνη», τόνισε ο Βασίλης Κουτεντάκης, Chief Retail Officer, μέλος του Δ.Σ. της Πειραιώς στο 11o Delphi Forum.

Σε συζήτηση με θέμα The Future of the Embedded Finance, ο κ. Koυτεντάκης τόνισε ότι το embedded finance εξελίσσεται σε δομική αλλαγή στον τρόπο διάθεσης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με αποτέλεσμα η τραπεζική δραστηριότητα να μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο εκτός τραπεζών. Σε αυτή την εξέλιξη οι μεγάλες retail τράπεζες, όπως η Πειραιώς, έχουν ως δομικά πλεονεκτήματα, την εμπισοσύνη των πελατών τους, δεδομένα εκατομμυρίων πελατών που τους επιτρέπουν να κατανοούν τη συμπεριφορά τους, όπως και τον ισολογισμό και την κανονιστική ικανότητα, επισήμανε ο κ. Κουτεντάκης.

Με το συνδυασμό αυτό οι τράπεζες έχουν την ευκαιρία να τροφοδοτούν οικοσυστήματα μέσω embedded finance, ενώ ταυτόχρονα να αξιοποιούν τα δικά τους κανάλια για υψηλού επιπέδου προσωποποιημένες εμπειρίες.

Ο Chief Retail Officer διατύπωσε τον προβληματισμό, καθώς η τραπεζική γίνεται «αόρατη» και ενσωματώνεται σε πλατφόρμες και journeys για τον πελάτη, να γίνεται «αόρατη» και η λογοδοσία. «Ο πελάτης θα αναζητήσει προστασία χωρίς να ενδιαφέρεται από που προέρχεται, αλλά σήμερα η ευθύνη βαρύνει εν τέλει την τράπεζα, κάτι που δημιουργεί ασυμμετρία στη δραστηριότητα αυτή», σημείωσε ο κ. Κουτεντάκης και πρόσθεσε ότι η λύση είναι να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος που μοιράζεται η ευθύνη, με τη βοήθεια και του ΑΙ.

Οι μηχανισμοί ρίσκου και προστασίας θα πρέπει να ενσωματωθούν μέσα στο journey και να λειτουργούν αόρατα, διασφαλίζοντας την εμπειρία αλλά και την ασφάλεια. Εξίσου κρίσιμο είναι το governance και η διαμόρφωση σαφούς πλαισίου για το ποιος επικοινωνεί με τον πελάτη, ποιος αναλαμβάνει τη ζημία και ποιος λογοδοτεί στον επόπτη, ανέφερε.



Ο κ. Κουτεντάκης περιέγραψε τρεις βασικές τάσεις στο embedded banking: Πρώτον, την επέκταση στο B2B ώστε, πέραν των πληρωμών και του buy now/pay later, να λειτουργεί για κεφάλαιο κίνησης, cash flow financing και treasury λειτουργίες, ενσωματωμένες απευθείας στα business workflows.

Δεύτερον, την προσωποποίηση μέσω AI καθώς οι προσφορές είναι πλέον δυναμικές, real-time και πλήρως προσαρμοσμένες σε κάθε πελάτη.

Τρίτον, το μοντέλο οικοσυστήματος που λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών οδηγεί σε συνεργασίες μεταξύ τραπεζών, fintechs και πλατφορμών.

Όπως τόνισε ο Chief Retail Officer της Πειραιώς το embedded finance μπορεί να αναπτυχθεί βιώσιμα μόνο αν εμπειρία και προστασία εξελίσσονται μαζί. Οι τράπεζες θα συνεχίσουν να είναι οι θεματοφύλακες της εμπιστοσύνης και του ρίσκου και οι πλατφόρμες θα οδηγούν τη διανομή και το engagement του πελάτη αλλά οι «νικητές» θα είναι αυτοί που θα καταφέρουν να συνδυάσουν και τα δύο — απρόσκοπτη εμπειρία με «αόρατη» αλλά ισχυρή προστασία.