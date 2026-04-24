Οι ΗΠΑ ενδέχεται να αυξήσουν την ποσόστωση των προσφύγων που υποδέχονται

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενδέχεται να αναθεωρήσει προς τα πάνω την ετήσια ποσόστωση των προσφύγων που υποδέχονται, μειωμένη σε μόλις 7.500 πρόσωπα αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο του 2025 ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από 125.000 προηγουμένως, δήλωσε χθες Πέμπτη αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι 4.499 πρόσφυγες που έχουν υποδεχθεί οι ΗΠΑ από την έναρξη του τρέχοντος οικονομικού έτους (σ.σ. την 1η Οκτωβρίου) είναι σχεδόν όλοι τους λευκοί, υπήκοοι Νότιας Αφρικής, με μόνη εξαίρεση τρεις Αφγανούς, σύμφωνα με πίνακα του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών με δεδομένα ως την 31η Μαρτίου.

Οι Αφρικάνερ, λευκοί αγρότες από τη Νότια Αφρική, γίνονται δεκτοί ως πρόσφυγες στις ΗΠΑ έπειτα από απόφαση του προέδρου Τραμπ για αυτούς τους απογόνους ευρωπαίων αποίκων. Τη δικαιολόγησε υποστηρίζοντας--χωρίς καμιά απόδειξη--ότι υφίστανται «διωγμό» στη Νότια Αφρική.

«Χωρίς να θέλω να προκαταλάβω τον Λευκό Οίκο ή τον πρόεδρο--η τελική απόφαση επαφίεται σε αυτόν--σχεδιάζουμε να εξετάσουμε το ζήτημα αυτό ενόψει του επόμενου προϋπολογισμού, αν όχι νωρίτερα», είπε στο AFP ο Άντριου Βέπρεκ, αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν η αλλαγή πολιτικής θα αφορά κι άλλες εθνικότητες, ή άλλες εθνικές ομάδες.

Η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ ως προς το μεταναστευτικό ζήτημα χαρακτηρίζεται από την κλιμάκωση των μέτρων καταστολής της παράτυπης μετανάστευσης, με αστυνομικές εφόδους και απελάσεις διά της βίας, καθώς και την επιβολή περιορισμών στη νόμιμη μετανάστευση, ακόμη και για εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης.

Τα μέτρα αυτά θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται, είπε ο κ. Βέπρεκ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε το Center for Immigration Studies.

Πολλές από τις αποφάσεις του προέδρου Τραμπ αμφισβητούνται στις δικαστικές αίθουσες.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναμένεται να αποφανθεί προσεχώς για την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αφαιρέσει το λεγόμενο καθεστώς προσωρινής προστασίας (TPS) των υπηκόων Αϊτής και Συρίας.

Ο κ. Βέπρεκ υπενθύμισε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με διάφορες χώρες ώστε να δεχθούν να επαναπατρίζονται πολίτες τους που απελαύνονται από τις ΗΠΑ.

«Για παράδειγμα, υπήκοοι της Βενεζουέλας θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επιθυμεί οι πολίτες της Βενεζουέλας να επιστρέψουν στην πατρίδα τους κι εμείς θέλουμε να φύγουν», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ