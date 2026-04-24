Πακιστάν: Ο στρατός εξουδετέρωσε 22 ενόπλους κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν

Το Πακιστάν κατηγορεί το Αφγανιστάν ότι υποθάλπει μαχητές μετά την επιστροφή στην εξουσία των Αφγανών Ταλιμπάν το 2021, κάτι που αρνείται η Καμπούλ.

Οι πακιστανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν 22 μαχητές στη διάρκεια συγκρούσεων στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας αυτή την εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο στρατός, προσθέτοντας ότι ένα παιδί σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών.

Την Τρίτη, «κοινή στρατιωτική επιχείρηση» από τις πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας και κυβερνητικές υπηρεσίες οδήγησε σε «έντονη ανταλλαγή πυρών» στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν οι μαχητές, δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Ένα παιδί 10 ετών σκοτώθηκε στη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών στην επαρχία Χάιμπερ, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο ενός παιδιού 10 ετών σε απρόκλητα πυρά τρομοκρατών, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Οι επιθέσεις, την ευθύνη για πολλές εκ των οποίων έχει αναλάβει η οργάνωση των Πακιστανών Ταλιμπάν (TTP), εντάθηκαν τα τελευταία χρόνια, κυρίως στις επαρχίες που συνορεύουν με το Αφγανιστάν.

Το Πακιστάν κατηγορεί το Αφγανιστάν ότι υποθάλπει μαχητές μετά την επιστροφή στην εξουσία των Αφγανών Ταλιμπάν το 2021, κάτι που αρνείται η Καμπούλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ