Μητσοτάκης από Σύνοδο Κορυφής: Έμπρακτη στήριξη στους Έλληνες - Θεμέλιο η δημοσιονομική ισορροπία

«Οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση ακρίβειας, πάνω στην οποία έχει προστεθεί τώρα και η μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα».

Μήνυμα πως η κυβέρνηση στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των Ελλήνων χωρίς να διαταραχθεί η απαραίτητη δημοσιονομική ισορροπία που «αποτελεί και το θεμέλιο πάνω όπου χτίζουμε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές μας» έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, αναγνωρίζοντας πως οι πολίτες «δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση ακρίβειας, πάνω στην οποία έχει προστεθεί τώρα και η μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Το γεγονός όμως ότι μπορούμε να παράγουμε πλεονάσματα, να μειώνουμε το χρέος μας, να κινούμαστε σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα να στηρίζουμε -στο μέτρο, πάντα, που μπορούμε- την ελληνική κοινωνία είναι μία ένδειξη της υγείας της ελληνικής οικονομίας. Χωρίς να υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε» εξήγησε.

Αναφερόμενος σχετικά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα, σχολίασε ότι «είναι πολύ σημαντικό ότι το έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο διεξάγεται σε αυτή τη χρονική συγκυρία στην Κύπρο. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πως θα αναβαθμίσουμε την έννοια της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας αλλά και την έννοια της ευρωπαϊκής αμυντικής αλληλεγγύης».

«Η Ελλάδα και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου όταν δέχτηκε επίθεση στα πλαίσια της σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτή ήταν η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της ΕΕ που απειλούνται» επεσήμανε στις δηλώσεις του στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκωσία.

«Εδώ και αρκετό καιρό μιλάω για την ανάγκη να υπάρξει μία ουσιαστική αναβάθμιση και ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 των ευρωπαϊκών συνθηκών, την ρήτρα δηλαδή της αμοιβαίας συνδρομής η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει τα κράτη να συνδράμουν στο πλευρό οποιουδήποτε κράτους μέλους δεχτεί κάποια επίθεση. Και θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το θέμα αυτό έχει μπει για τα καλά στην ατζέντα του ευρωπαϊκού συμβουλίου», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Και σίγουρα η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή προεδρία του δεύτερου εξαμήνου του 2027 έτσι ώστε να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο αυτή τη συζήτηση», υπογράμμισε. «Έχουμε την ευκαιρία επίσης να συζητήσουμε για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά να κάνουμε και μία συζήτηση των οικονομικών επιπτώσεων της παρατεταμένης σύρραξης στον Κόλπο» πρόσθεσε.