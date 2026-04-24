Η ΔΥΠΑ στο επίκεντρο της αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση - Συμμετοχή στα VET Excellence Awards Greece 2026

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) βρέθηκε στο επίκεντρο της τελετής απονομής των «VET Excellence Awards Greece 2026», που πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 23 Απριλίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της εκπαιδευτικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα σημαντικών θεσμικών φορέων, αναδεικνύοντας την αριστεία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της μαθητείας στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, Όλγα Καφετζοπούλου, η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα καθώς και ο Σύμβουλος Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Frank Werner.

Τα «VET Excellence Awards» αποτελούν έναν σημαντικό θεσμό, με περισσότερα από 11 χρόνια παρουσίας, που προωθεί τη μαθητεία στην Ελλάδα, υιοθετώντας πρότυπα ποιότητας εμπνευσμένα από το δυικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μέσω του διαγωνισμού αναδεικνύονται επιχειρήσεις, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικές δομές που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η ΔΥΠΑ συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία καθορισμού των κριτηρίων μοριοδότησης, καθώς και στην τελική επιτροπή που αξιολόγησε και επέλεξε τις επιχειρήσεις, τους εκπαιδευτές και τις εκπαιδευτικές δομές που βραβεύθηκαν.

Στην κατηγορία των επιχειρήσεων βραβεύθηκαν η OTIS ΕΛΛΑΣ, που συνεργάζεται με την ΕΠΑΣ Μαθητείας Πειραιά, η ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΒΕΕ – ΑΡΤΟΣ & ΖΥΜΗ, που συνεργάζεται με την ΕΠΑΣ Μαθητείας Χαλκίδας, καθώς και η ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΕ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, που συνεργάζεται με την ΕΠΑΣ Μαθητείας Ξάνθης.

Στην κατηγορία των εκπαιδευτών βραβεύτηκαν ο Σιδέρης Καραλής, εκπαιδευτής και μέλος της εταιρείας ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΕΒΕ (NEW LOOK), που συνεργάζεται με τη 2η ΕΠΑΣ Μαθητείας Θεσσαλονίκης, ο Στέφανος Μικές, εκπαιδευτής και ιδιοκτήτης της επιχείρησης STEFANOS BARBERSHOP, που συνεργάζεται με την ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου, καθώς και ο Γεώργιος Δαπουδάνης, εκπαιδευτής και μέλος των εταιρειών ARTISTIC PIGS ΟΕ και CRIMINAL MONKEYS ΟΕ, που συνεργάζεται με την ΕΠΑΣ Μαθητείας Αλεξανδρούπολης.

Στην κατηγορία των εκπαιδευτικών δομών βραβεύτηκαν η ΕΠΑΣ Μαθητείας Κιλκίς, η 1η ΕΠΑΣ Μαθητείας Θεσσαλονίκης και η ΕΠΑΣ Μαθητείας Σερρών.

Η ΔΥΠΑ, μέσα από το δίκτυο των 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας που λειτουργεί πανελλαδικά, συνεχίζει να επενδύει στην παροχή σύγχρονων δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της μαθητείας, προσφέροντας στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με αμοιβή και ασφάλιση.

